Les fortes <strong>pluges</strong> que afecten l’estat de Rio de Janeiro des del cap de setmana ja han deixat, almenys, 18 morts, i sis persones continuen desaparegudes, d’acord amb el butlletí més recent, divulgat aquest dilluns per les autoritats. Segons la Defensa Civil, prop de 30.800 persones s’han vist afectades pels lliscaments i inundacions provocats pels temporals intensos en diversos municipis de l’estat, que es manté en estat d’alerta per noves precipitacions i corriments de terra. Així mateix, les autoritats van confirmar que la xifra de morts per les pluges va ascendir a 18, de les quals 10 van ser registrades a la turística ciutat d’Angra dos Reis, a uns 160 quilòmetres de la capital, Rio de Janeiro. D’altra banda, es van verificar sis defuncions al municipi de Paraty, també localitzat al litoral de l’estat de Rio de Janeiro, i les ciutats de Mesquita i Cachoeiras de Macau han comptabilitzat un mort cada una fins al moment. La Defensa Civil també va informar que almenys cinc persones es mantenen desaparegudes a Angra dos Reis i una a Paraty. Més de 2.000 persones es troben desallotjades a causa dels xàfecs del cap de setmana a tot l’estat, segons el report.

Ahir a la tarda, el president brasiler, Jair Bolsonaro, i el governador de Rio de Janeiro, Claudio Castro, van sobrevolar en helicòpter la regió afectada per les pluges i van visitar el barri de Monsuaba, a Angra dos Reis, la zona més afectada pels temporals, on van anunciar la construcció de cases per a les famílies que es van quedar sense. «És hora de sumar forces per reconstruir la regió», va assenyalar en el seu compte de Twitter el governador de Rio de Janeiro. Hores després, el Govern federal va anunciar l’alliberament de 2,4 milions de reals (uns 521 milions de dòlars) en recursos d’emergència per auxiliar en la reconstrucció de la ciutat, que té uns 210.000 habitants. L’emergència es produeix poc més d’un mes després de la tragèdia causada pels temporals estiuencs a la ciutat de Petrópolis, a la regió serrana de Rio de Janeiro, que va ocasionar, almenys, 233 morts i en la qual van desaparèixer quatre persones.