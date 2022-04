Cada 10 de novembre a les 09.05 hores del matí, Turquia para del tot. Cada any les sirenes sonen, els ocells fugen espaordits i els turcs es paren, rectes, siguin on siguin. És el seu homenatge anual a qui va morir el 10 de novembre de 1938, Mustafa Kemal Atatürk, el pare fundador de la República de Turquia i un heroi nacional inqüestionable per al nacionalisme turc.

És, de fet, tan inqüestionable que qualsevol que el qüestioni es pot veure en problemes i, fins i tot, rebre una citació judicial. I aquest és el cas del novel·lista turc i premi Nobel de literatura Orhan Pamuk, contra el qual aquesta setmana un tribunal d’Istanbul ha obert una investigació per haver «insultat el fundador de Turquia».

El presumpte crim va quedar plasmat a l’última novel·la de l’escriptor, publicada el març del 2021 en turc i encara no disponible en castellà. ‘Nits de plaga’ (Veba geceleri) té lloc en una illa fictícia el 1901, al final de l’Imperi otomà, quan arriba una pandèmia de pesta negra. Un dels protagonistes és l’oficial Kamil, un militar jove, ambiciós i nacionalista que es converteix en el president illenc. Al sortir el llibre, el paral·lelisme entre Kamil i Kemal (Atatürk) era clar.

«La figura de Kamil es burla de la d’Atatürk clarament. Demanem que aquesta novel·la, que insulta el nostre fundador i la bandera turca, sigui retirada immediatament de les prestatgeries», va explicar a la premsa turca l’advocat Tarcan Uluk, que va denunciar en primera instància Pamuk.

En un primer moment, un tribunal turc va desestimar la denúncia contra el novel·lista, però davant l’apel·lació d’Uluk, un altre jutjat va decidir acceptar el cas i obrir una investigació. Pamuk podria ser condemnat a una pena de dos anys i sis mesos de presó en cas de ser declarat culpable.

Els que llegeixen llibres

Els que llegeixen llibresEl món de la cultura i les arts turques ha sigut el primer a sortir en defensa de l’escriptor, que ja va ser jutjat el 2005 per un crim semblant. En aquest cas va ser per «insultar la turquedat» al dir, en una entrevista, que «un milió d’armenis van ser matats en aquestes terres». Pamuk es referia al genocidi armeni, que Turquia nega. L’escriptor, no obstant, va ser absolt en la primera vista d’aquest cas.

«¡Mare meva! Els que realment fan mal al nostre país són els que no llegeixen llibres. Advocats que no entenen el que llegeixen, que no saben com funciona la literatura i que, a més, són uns ignorants», va tuitejar aquesta setmana Zeynep Oral, presidenta del PEN Turquia.

Mentrestant, Pamuk i la seva editorial es defensen de les acusacions. «La meva novel·la no li falta al respecte gens a Atatürk i als heroics fundadors dels estats nació nascuts de les cendres de l’Imperi [otomà]. Al contrari, aquesta novel·la va ser escrita des del respecte i l’admiració per a aquests líders d’alliberament. Com veuran tots els que llegeixin el llibre, Kamil és un heroi de moltes virtuts a qui la gent admira», ha dit l’escriptor en un comunicat.