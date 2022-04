La justícia dels Estats Units (EUA) seu al banc dels acusats del tribunal federal d’Alexandria, a l’estat de Virgínia, el membre de l’autoproclamat Estat Islàmic, Shafee Elsheikh, de 33 anys, acusat de formar part de la cèl·lula que segrestava, torturava i executava ostatges occidentals. La fiscalia afirma que Elsheikh era un dels quatre membres dels coneguts pels ostatges com els «Beatles», a causa que tots parlaven un anglès amb accent britànic.

El quartet de terroristes, actiu del 2012 fins al 2015, es va donar a conèixer a nivell mundial a l’exhibir les decapitacions d’algunes de les persones segrestades en vídeos de propaganda. Entre les víctimes executades i per l’assassinat de les quals és jutjat Elsheikh hi ha els periodistes James Foley i Steven Sotloff, així com els treballadors humanitaris Kayla Mueller i Peter Kassig.

Els «Beatles» són acusats també de la detenció d’almenys 27 ostatges provinents d’una quinzena de països entre els quals hi ha el Regne Unit, Espanya, el Japó, França, Dinamarca, Nova Zelanda, el Perú.

Alguns dels ostatges han sigut cridats a declarar per relatar els abusos soferts durant la seva detenció. Un d’aquests és Marc Marginedas, el periodista d’EL PERIÓDICO que va estar captiu sis mesos, des del setembre del 2013 fins al març del 2014, i que aquest dimarts ha donat el seu testimoni. També van estar captius els reporter Javier Espinosa i el fotoperiodista Ricardo García Vilanova.

Privació d’aliments

En la seva declaració d’obertura davant el jurat, el fiscal John Gibbs va dir que Elsheikh «va participar en un pla brutal de presa d’ostatges» que incloïa espantosos actes de tortura, com simulacres d’ofegament, baralles forçades entre els quals, descàrregues elèctriques al tors i les extremitats, privació d’aliments o de son, entre altres. «No tenim la intenció de mostrar públicament els vídeos o les fotografies» de les decapitacions que sí que veuran durant les seves deliberacions els membres del jurat popular, format per sis persones, va dir Gibbs.

L’advocat d’Elsheikh, Edward MacMahon, per la seva banda, basa la seva defensa en el fet que els «Beatles» compartien accents i característiques britàniques similars, i les discrepàncies en el testimoni dels ostatges alliberats signifiquen que el seu defensat, que es declara innocent, no ha pogut ser identificat de manera concloent com a membre de la cèl·lula terrorista. MacMahon va dir que durant el judici no «minimitzaria la violència que van patir els ostatges, que va ser horrible», sinó demostrar que Elsheikh «no té cap responsabilitat legal» en allò que se l’acusa.

Desposseïts de nacionalitat

Elsheikh va ser capturat per les forces kurdes sirianes juntament amb Alexanda Kotey, un altre dels membres dels «Beatles» el gener del 2018. Tots dos van ser entregats a les forces nord-americanes a l’Iraq. Dos anys més tard van ser desposseïts de la seva nacionalitat britànica i van ser traslladats de l’Iraq als Estats Units, després que Washington es comprometés a no demanar la pena de mort contra ells.

Kotey es va declarar culpable el setembre del 2021, amb l’esperança de poder complir part de la seva condemna al Regne Unit. La sentència la coneixerà aquest mes d’abril. Els altres dos membres, Mohamed Emwazi, que va ser el que va causar més impressió a l’aparèixer armat de ganivet de carnisser en els vídeos que mostraven les execucions d’ostatges, va morir en un bombardeig nord-americà el 2015, mentre que Aine Davis, era a la presó a Turquia, condemnat per terrorisme.

Està previst que el judici duri entre tres i quatre setmanes.