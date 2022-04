El Kremlin ha rebutjat aquest dilluns «categòricament» les acusacions occidentals sobre la presumpta matança comesa per tropes russes a la localitat ucraïnesa de Butxa, pròxima a Kíiv. «Rebutgem categòricament totes les acusacions», ha afirmat el portaveu de la Presidència russa, Dmitri Peskov, i ha assegurat que els experts de Defensa han descobert senyals de «falsificacions als vídeos» presentats per les autoritats ucraïneses com a proves.

La UE ultima una nova ronda de sancions contra Rússia per les seves últimes «atrocitats» a Ucraïna «D’acord amb el que hem vist, no es pot confiar en aquestes imatges de vídeo [...]. Cal posar seriosament en dubte aquesta informació», ha assenyalat Peskov. Alhora, ha informat que Moscou vol discutir aquest tema «al més alt nivell» i per això ha sol·licitat una reunió urgent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. «Aquí passarà una cosa terrible», tem la població de l’est d’Ucraïna Els arguments de Moscou Segons el Ministeri d’Exteriors, el Regne Unit ha vetat la sol·licitud russa a l’ONU, però ha assegurat que els diplomàtics russos «continuaran els seus esforços actius perquè el tema aparegui a l’agenda del Consell de Seguretat». «Es tracta d’un assumpte massa seriós», ha afegit, abans de reclamar als líders internacionals «no apressar-se amb declaracions» condemnatòries i «sol·licitar informació de diverses fonts». «I que, com a mínim, escoltin els nostres arguments», ha recalcat. El titular d’Exteriors, Serguei Lavrov, ha insistit en la falsedat de la matança de Butxa, que ha denunciat com un «muntatge» àmpliament difós per les xarxes socials i els mitjans occidentals. «Volem assenyalar especialment que totes les unitats russes van abandonar per complet Butxa el 30 de març, el dia després de la ronda de converses presencials entre Rússia i Ucraïna a Turquia», va assegurar el Ministeri de Defensa rus aquest diumenge. Segons el seu relat, el 31 de març l’alcalde de Butxa va confirmar en un missatge de vídeo que no hi havia ja soldats russos a la ciutat, «però no va esmentar en cap moment que hi havia residents locals tirotejats als carrers amb les mans lligades».