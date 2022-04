L'exèrcit ucraïnès ha recuperat la ciutat d'Irpín, a la rodalia de Kíev, i algunes localitats properes a Txerníhiv i Sumi les darreres hores. Segons fonts de la intel·ligència del Regne Unit, els ucraïnesos també han expulsat els soldats russos de l'aeroport de Hostomel, al costat d'Irpín, i han aconseguit arrabassar-los Sloboda i Lukaixivka, dues localitats del nord del país molt properes a Txerníhiv, així com Trostianets, a la província de Sumi. Són els primers avanços destacats de la defensa ucraïnesa després de més d'un mes des de l'inici de la invasió ordenada pel president rus, Vladímir Putin, que ha quedat força estancada des de fa setmanes.

La progressió del front ha coincidit amb una explosió en un dipòsit de combustible a la ciutat russa de Belgorod i que el Kremlin ha atribuït a un atac ucraïnès. Belgorod és una ciutat d'uns 400.000 habitants al nord de Khàrkiv. Les autoritats ucraïneses han negat qualsevol implicació en l'incident, que hauria suposat la primera intervenció militar d'Ucraïna en territori rus. El portaveu del Ministeri de Defensa ucraïnès, Oleksandr Motuzianik, ha assenyalat que "Ucraïna està duent a terme una operació de defensa contra l'agressió russa al territori d'Ucraïna" i que "això no vol dir que Ucraïna sigui responsable totes les catàstrofes que passin en territori rus".

D'altra banda, Mikhaïlo Podoliak, assessor del president Ucraïnès Volodímir Zelenski, ha vaticinat que la intenció dels russos és assegurar les seves posicions al sud i a l'est d'Ucraïna, de majoria russòfona i coneguda entre els nacionalistes russos com a Nova Rússia, i ha alertat que els ucraïnesos no hi podran fer front "sense armes pesades". Tot i això, ha descartat la possibilitat d'una "afganització" del conflicte. Podoliak forma part de l'equip negociador d'Ucraïna amb la delegació russa.

En aquesta zona hi ha la ciutat de Mariúpol, que podria caure aviat en mans russes després de l'enèsima evacuació de civils. La localitat ha patit un cru setge des de pràcticament l'inici de la guerra fa més d'un mes i és un punt clau per unir els dominis russos del Donbass amb Crimea a través de la costa occidental del mar d'Azov.

.