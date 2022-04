La viceministra de Defensa d’Ucraïna, Anna Maliar, ha assegurat aquest dissabte que ja no hi ha forces russes a la regió administrativa que envolta la capital ucraïnesa, Kíiv. «Irpín, Butxa, Hostómel i la regió de Kíiv al complet han sigut alliberades de l’invasor», ha publicat Maliar a la seva pàgina de Facebook. En les últimes hores les tropes ucraïneses han ocupat una trentena de poblacions de la regió, segons el portaveu presidencial Oleksí Arestovitx, que tanmateix ha advertit que «queden per davant dures batalles» al sud i l’est del país, segons recull la televisió pública ucraïnesa.

«No ens fem il·lusions. Hi continua havent intensos combats al sud, a Mariúpol, a l’est d’Ucraïna», ha explicat el portaveu. A més, Arestovitx ha destacat que les tropes ucraïneses estan sent capaces de mantenir la línia del front a l’est del país. Les forces ucraïneses han aconseguit el control de localitats com Butxa i Brovarí i a més les forces russes s’han retirat de l’aeroport Antónov de Hostómel, on han estat atrinxerades diverses setmanes, ha informat el Ministeri de Defensa ucraïnès. Aquests avanços ucraïnesos encaixarien amb la declaració de Moscou que desistiria de la seva ofensiva a la regió de Kíiv i Txerníhiv per concentrar-se a l’est del país. Així, fonts ucraïneses citades per l’agència de notícies DPA parlen de bombardejos russos sobre fàbriques i zones industrials de Mariúpol, Khàrkiv i Txerníhiv. «Els soldats russos estan sent traslladats al Donbass i en direcció a Khàrkiv», afirmava divendres el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, en una entrevista. «La situació a l’est del nostre país continua sent molt difícil», va dir.