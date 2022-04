L’agència espacial russa Roscosmos ha anunciat el final de la cooperació a l’Estació Espacial Internacional (EEI), després de constatar aquest dissabte la negativa de les agències espacials dels EUA, el Canadà, Europa i el Japó a aixecar les sancions en contra de les empreses de Rússia.

L’EEI és un projecte de col·laboració multinacional en què, fins ara, participaven cinc agències espacials: la NASA (Estats Units), Roscosmos (Rússia), la ESA (Europa), la JAXA (Japó), i la CSA/ASC (el Canadà).

«Presentarem pròximament al lideratge del país les propostes concretes de Roscosmos respecte als terminis del cessament de la cooperació en el marc de l’EEI amb les entitats espacials dels EUA, el Canadà, la UE i el Japó», ha declarat a Telegram el director general de l’agència espacial russa, Dmitri Rogozin.

Conseqüència de les sancions econòmiques

Moscou havia posat un ultimàtum a les agències espacials dels EUA, el Canadà i Europa perquè aixequessin abans del 31 de març les sancions imposades contra l’empresa TsNIIMash, d’investigació d’enginyeria mecànica, i el Centre Espacial de Coets Progress, després del començament de la invasió russa a Ucraïna.

L’alt funcionari ha comentat les respostes del cap de la NASA, el senador Bill Nelson, el director de l’Agència Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, i la cap de l’Agència Espacial Canadenca (CSA/ASC), Lisa Campbell, a l’exigència russa; i assegura que «les respostes dels EUA i del Canadà són pràcticament un calc».

«En particular, Bill Nelson afirma a la seva carta que la NASA continuarà interactuant amb les corresponents entitats federals i agències dels EUA amb l’objectiu de mantenir la cooperació en el marc de l’EEI i la seva explotació, que inclou qualsevol cooperació necessària del programa de l’EEI amb el recolzament» de les empreses sancionades.

Així mateix, el cap de Roscosmos ha indicat que el cap de l’Agència Espacial Europea, Josef Aschbacher, «va assumir el paper de carter, al confirmar que no pren aquest tipus de decisions i per això redirigirà la meva carta als països membres de la UE».

«O sigui, ens proposen esperar que la burocràcia de tots els 27 països de la UE accedeixin a llegir la carta de Roscosmos. Per a aquell moment, o el burro estira la pota, o l’EEI es mor per causes naturals», ha lamentat.

Per això, segons el director de Roscosmos, la posició de les entitats occidentals és clara: «no retiraran les sancions».

Occident «insinua» que no hi haurà sancions que afectin l’EEI

No obstant, ha indicat que, conscients de la importància del paper de Rússia en la subsistència i seguretat de l’estació, «els socis occidentals insinuen que en realitat les sancions respecte als treballs vinculats a l’EEI no s’aplicaran».

«Considero que aquesta situació és inadmissible. Les sancions dels EUA, el Canadà, la UE i el Japó estan dirigides a bloquejar el finançament econòmic i financer, i les activitats productives de les nostres empreses d’altes tecnologies», ha afirmat categòricament.

Segons Rogozon, l’objectiu de les sancions és «destruir l’economia de Rússia, sotmetre el nostre poble a la desesperació i la gana, posar el nostre país de genolls».

«És clar que no ho aconseguiran, però les intencions són evidents. Per això considero que el restabliment de les relacions normals entre els socis respecte a l’EEI i altres projectes conjunts només serà possible després de l’aixecament total i inqüestionable de les sancions il·legals», ha assenyalat.