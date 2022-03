Dia 36. La invasió russa continua. Les negociacions entre Ucraïna i Rússia semblen tenir algun avenç, però per ara no hi ha hagut fets remarcables que ho demostrin.

De tota manera, el Pentàgon ha anunciat aquest dijous que les tropes russes han començat a retirar-se de la central nuclear de Txernòbil, segons un alt responsable del Pentàgon citat per France Presse. Les tropes russes controlaven la central des del primer dia de la invasió. L’exèrcit de Putin ha començat a retirar-se també de l’aeroport de Gostomel, al nord-oest de Kíiv, per marxar cap a Bielorússia, segons la mateixa font.

Mariúpol, una diana de la invasió

Mariúpol s’ha convertit en una constant en el dia a dia de la guerra d’Ucraïna. Aquest dimecres, l’alcaldia ha denunciat la deportació cap a Rússia de 70 persones d’una maternitat. En total ja 20.000 habitants de la ciutat han sigut evacuats «en contra de la seva voluntat» des de l’inici de l’ofensiva, segons les autoritats.

Així, segons ha denunciat la responsable de drets humans del Parlament ucraïnès, Liudmila Denisova, via Telegram, les tropes de Rússia han continuat bombardejant «deliberadament» la ciutat, especialment en un edifici del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR).

Mariúpol s’ha convertit, a desgrat seu, en un dels símbols de la invasió. En el símbol de l’acarnissament de l’Exèrcit rus, en el de la resistència del poble ucraïnès i en el de la importància de disposar de periodistes i fotògrafs sobre el terreny per poder documentar les atrocitats del conflicte.

Però les forces russes van bombardejar també als afores de Kíiv i una ciutat assetjada al nord d’Ucraïna després de prometre que reduirien els atacs en aquesta zona, en el que Occident va desestimar com un estratagema de Moscou per frenar els seus forts pèrdues i reagrupar-se per a altres ofensives.

El Pentàgon va dir que Rússia havia començat a reposicionar menys d’una cinquena part de les seves forces desplegades entorn de Kíiv, però va advertir que s’esperava que Moscou les reproveís per al seu redesplegament.

Dubtes sobre el subministrament de petroli i gas

Les sancions occidentals imposades a Rússia com a càstig per la seva invasió han aïllat en gran manera la seva economia del comerç mundial, però Moscou continua sent el proveïdor de petroli i gas més gran d’Europa. La nova exigència russa de pagament en rubles, rebutjada per Occident, ha suscitat el temor de l’escassetat d’energia i l’augment dels riscos de recessió a Europa.

Alemanya, el client de gas més gran de Rússia, va declarar dimecres una «alerta primerenca» sobre una possible emergència si Rússia tallava el subministrament. El ministre d’Economia, Robert Habeck, va instar els ciutadans a reduir el consum, afirmant que «cada quilowatt-hora compta».

Atrapat

Al nord d’Ucraïna, l’alcalde de Txerníhiv, Vladislav Astrotxenko, va dir que els bombardejos russos sobre la seva ciutat s’havien intensificat en les últimes 24 hores, amb més de 100.000 persones atrapades al seu interior amb tot just aliments i subministraments mèdics per a una setmana més.

«Això és una confirmació més que <strong>Rússia sempre menteix</strong>», va dir a la CNN. Va dir que 25 civils havien resultat ferits en un atac amb morter al centre de la ciutat. Reuters no va poder verificar la situació a Txerníhiv. El Ministeri de Defensa rus no va respondre a una sol·licitud de comentaris.

Objectiu Donbass

Rússia diu que està portant a terme una «operació especial» per desarmar i «desnazificar» el seu veí. Els països occidentals diuen que la invasió de Moscou no va ser provocada en absolut.

La regió del Donbass, on Rússia diu que ara centrarà els seus esforços, inclou el port de Mariúpol, on dimecres es van registrar de nou forts combats.

Mariúpol, que abans de la guerra tenia una població de més de 400.000 persones, ha sigut arrasada en un mes. Les Nacions Unides diuen que milers de persones poden haver mort allà.

Les forces russes estaven bombardejant gairebé totes les ciutats al llarg de la línia del front de la regió dimecres, va dir el governador de Donetsk, que forma part del Donbass.