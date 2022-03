Rússia ha declarat un alto el foc a l’<strong>assetjada ciutat ucraïnesa de Mariúpol </strong>per evacuar civils a través de corredors humanitaris. «Les Forces Armades de Rússia declaren –exclusivament amb finalitats humanitàries– un alto el foc el 31 de març a partir de les 10.00 hores (hora local)», va informar dimecres el cap del Centre de Control de la Defensa Nacional russa, Mikhaïl Mizintsev. Les Forces Armades russes obriran un corredor humanitari addicional per a l’evacuació de civils i estrangers des de Mariúpol a Zaporíjia (amb una parada a Berdiansk) Mizintsev va precisar que la carretera que connecta Berdiansk i Mariúpol és regularment objecte de foc per part dels militars ucraïnesos.

