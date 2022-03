El president de Tunísia, Kais Said, va decidir dissoldre dimecres el Parlament del país. L’hemicicle ja es mantenia suspès per ordre seva des de juliol. El mandatari va prendre aquesta decisió després que 116 diputats contraris al president (d’un total de 217) es reunissin per videoconferència, desafiant la suspensió, per aprovar un projecte de llei que pretenia anul·lar tots els decrets presidencials que Said havia impulsat aquests últims mesos.

El país nord-africà viu immers en un bloqueig polític i incertesa democràtica des de l’estiu. Aquesta mesura va ser anunciada en el Consell de Seguretat Nacional. El president tunisià va qualificar la reunió d’aquests parlamentaris d’«intent de cop fallit» i «complot contra la seguretat interna i externa de l’Estat» en una compareixença televisiva a última hora de dimecres. A més, va afegir que aquest ple no tenia cap legitimitat. El Ministeri de Justícia també va anunciar que ha obert una investigació contra els diputats i els acusa de «conspirar contra la seguretat de l’Estat». El sindicat UGTT, un dels més forts del país, va rebutjar aquesta reunió i va acusar els parlamentaris de «portar el país al conflicte i a la divisió política», segons recull Efe. Un conjunt de mesures que han bloquejat el paper dels partits i els diferents organismes de l’Estat. L’oposició ha qualificat en reiterades ocasions que Said està portant a terme un «cop d’Estat». Reforma constitucional El president ha obert una reforma constitucional, que es votarà a l’estiu, amb l’objectiu de deixar enrere el text aprovat després de les primaveres àrabs del 2011. Said ha defensat que vol «rectificar» l’organització actual de l’Estat. A més, va convocar eleccions per a desembre. Said, de 64 anys, va aparèixer al tauler polític tunisià el 2019 al guanyar les eleccions presidencials amb més del 70% de vots. Originari de Tunísia capital i professor de Dret Constitucional, es va presentar als comicis sense partit polític i amb la lluita contra la corrupció com un dels seus compromisos. També s’ha mostrat molt crític amb les formacions polítiques a les quals ha acusat de «trair» la revolució de 2011 que va posar fi a la dictadura de Zine al-Abidine Ben Ali.