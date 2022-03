Vladímir Putin accedeix que Europa continuï pagant el gas rus en euros. Segons va dir un portaveu del Govern alemany després que el president Olaf Scholz parlés per telèfon amb el seu homòleg rus van arribar a un acord del G-7 en el qual els subministraments d’energia de Rússia es pagarien només en euros o dòlars dels EUA,

El president rus va dir a Scholz que res canviaria per als socis europeus i que els pagaments es continuarien fent en euros i es transferirien al banc Gazprom, que no es veuen afectats per les sancions, i després es convertirien en rubles, va dir el portaveu alemany. «Scholz no va estar d’acord amb aquest procediment en la conversa, però va demanar informació per escrit per comprendre millor el procediment», va dir el portaveu alemany, i va afegir que es va mantenir l’acord anterior del Grup dels Set.

Putin havia dit la setmana passada que només vendria gas a països enemics si aquests pagaven en rubles com a resposta a les sancions imposades per la UE i els Estats Units.