Almenys cinc persones van <strong>morir</strong> dimarts com a conseqüència d’una sèrie de tirotejos relacionats a la ciutat israeliana de Bnei Brak, a la perifèria sud de Tel Aviv. Una de les víctimes ha aparegut morta dins d’un automòbil i dues han sigut trobades sense vida a prop, a la vorera del mateix carrer. En un carrer perpendicular se n’han trobat mortes dues més.

D’acord amb els primers informes de les autoritats, el principal sospitós dels trets conduïa una motocicleta i el seu cos ha sigut trobat en un carrer pròxim. Una altra persona ha sigut arrestada per la seva possible col·laboració amb el presumpte tirador, informa el diari ‘Jerusalem Post’.

El portaveu de la Policia d’Israel, Eli Levy, i l’alcalde de Bnei Brak, Avraham Rubinstein, han demanat als veïns de les àrees on s’han registrat els trets que es mantinguin tancats a casa en la mesura que sigui possible. Segons han informat els mitjans de comunicació israelians, l’autor de l’atac era un home palestí natural de Cisjordània.

Reaccions a un nou atac

Aquest és el tercer incident com aquest que es registra a Israel aquesta última setmana que ha provocat la mort d’almenys deu persones. Diumenge es va registrar un atac amb dos morts a la ciutat de Hadera i la setmana passada quatre persones van perdre la vida a la ciutat de Beersheva. Segons recull l’agència alemanya DPA, els atacs de manifestants palestins a Cisjordània i la part oest de Jerusalem, de majoria àrab, han augmentat en els últims mesos. A més, existeixen el temor que l’escalada d’enfrontaments pugui pujar durant el Ramadà, que comença aquest dissabte.

En aquest context, el primer ministre, Naftali Bennett, ha anunciat la celebració d’una reunió d’emergència amb els ministres de Defensa i Seguretat Pública, el cap d’Estat Major de les Forces de Defensa d’Israel i el comissionat de la Policia, entre altres autoritats. Mentrestant, l’ex primer ministre i ara líder de l’oposició, Benjamin Netanyahu, ha assenyalat a les seves xarxes socials que aquesta és «una nit trista i difícil» per a Israel, que es troba en «el punt àlgid d’una onada de terror com no s’havia vist en anys». Per això Netanyahu ha exigit a les autoritats competents que prenguin les mesures necessàries per «tornar la pau i la seguretat» a la ciutadania del país.

Per la seva part, la Unió Europea ha emès un comunicat en el qual «condemna enèrgicament» l’«atac terrorista» i ha titllat d’«inacceptables» aquest successos contra la població civil. «Estem amb Israel en aquests difícils moments. La UE continua totalment compromesa amb la prevenció i la lluita contra el terrorisme i l’extremisme violent», ha assenyalat l’oficina de l’alt representant de la UE per a la Política Exterior. «La Unió Europea condemna enèrgicament l’atemptat terrorista que ha tingut lloc aquesta nit als afores de Tel Aviv i que ha causat la mort d’almenys 5 civils, ha declarat l’alt representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, en un comunicat.