El secretari d’Estat dels EUA, Antony Blinken, ha tancat aquest dimarts a Algèria la seva gira pel Pròxim Orient i el nord de l’Àfrica. Ni Blinken ni les autoritats algerianes han fet referència al conflicte a Ucraïna ni a la situació del gas durant les trobades. El cap de la diplomàcia nord-americana ha defensat el seu recolzament i compromís amb l’ONU «per reforçar un procés polític creïble que condueixi a una resolució duradora i digna» per al Sàhara Occidental, ha defensat.

En la seva primera visita al país magribí, Blinken s’ha reunit amb el seu homòleg algerià, Ramtane Lamamra, i amb el president del país, Abdelmadjid Tebboune. «Ens hem centrat en les prometedores oportunitats d’enfortir la nostra associació bilateral», ha manifestat Lamamra a les xarxes socials després de la reunió

A falta de conèixer més detalls de la trobada, en els diferents comunicats publicats per les autoritats algerianes i nord-americanes no s’ha fet referència al conflicte a Ucraïna durant la visita. Alger ha sigut històricament un dels aliats més importants de Moscou al Magrib. A més, el país magribí es va abstenir en la votació a principis de març a l’ONU per condemnar la invasió russa d’Ucraïna. Per contra, aquests últims dies, Blinken no ha escatimat en crítiques el Kremlin per la invasió i ha demanat que cessin les hostilitats.

El paper algerià al Sahel

Les relacions econòmiques entre els dos països, l’estabilitat regional i la pau han sigut els temes que han centrat una part important de la visita: «Avancem en el nostre compromís de promoure la pau i l’estabilitat a escala regional i internacional», ha manifestat el cap de la diplomàcia algeriana. Blinken ha defensat el «paper clau» d’Algèria al Sahel. «Tots dos estem molt preocupats per la presència desestabilitzadora de grups terroristes al Sahel, i tots dos volem seguretat i prosperitat a la regió», ha apuntat.

Un dia abans d’aterrar a Alger, Blinken va visitar el Marroc i a més de defensar el paper de l’ONU en la resolució de la disputa al Sàhara Occidental, va mostrar el seu suport a la proposta marroquina d’autonomia per a l’excolònia espanyola. «És una proposta seriosa, creïble i realista», va defensar el cap de la diplomàcia nord-americana.

El gas algerià

Algèria i els Estats Units són els principals proveïdors de gas d’Espanya, gran part del gas algerià arriba per gasoducte i el gas nord-americà amb vaixells en forma de gas liquat. Les autoritats algerianes no han donat cap altre detall de la trobada i es desconeix si aquest tema ha estat sobre la taula. En el context global d’incertesa pel conflicte d’Ucraïna, Algèria s’ha tornat un país important per reduir la dependència europea del gas rus.

Els experts apunten que la capacitat d’exportar gas a gran escala d’Algèria és limitada, tot i que actualment té una de les reserves més valuoses del planeta. A més, l’empresa estatal d’hidrocarburs a Algèria (Sonatrach), ha anunciat aquesta setmana que han descobert noves reserves de gas i petroli al sud del país. Segons la companyia, s’han «completat amb èxit dos descobriments de gran potencial» a les poblacions d’Al Bayadh i Touggourt.

Les relacions entre Espanya i Algèria

Un altre factor que suma incertesa és el recent acostament d’Espanya al Marroc després de defensar que la proposta marroquina d’autonomia per al Sàhara Occidental és «la base més seriosa, creïble i raonable» per trobar una sortida en el marc de les Nacions Unides. Després d’aquest canvi de posició de l’Executiu espanyol, Algèria va cridar a consultes el seu Ambaixador a Madrid que, de moment, contínua a Algèria. Les autoritats magribines, a més, van manifestar la seva «sorpresa» pel que van qualificar de «canvi sobtat de la posició espanyola».