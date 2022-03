Malgrat que l’acord de pau encara és lluny, la delegacions ucraïnesa i la russa reunides aquest dimarts a Istanbul, Turquia, comencen a mostrar senyals d’un acostament tímid, de moment, però significatiu. Els dos equips negociadors han estat prop de cinc hores reunits —en les quals no s’ha menjat, begut ni tocat res per temor d’un altre enverinament, com va passar a principis de març a Kíev.

