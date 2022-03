El que va ser el principal assessor de Boris Johnson, Dominic Cummings, l’acusa d’haver mentit al Parlament. El primer ministre britànic sabia que a Downing Street es preparava una festa el 20 de maig del 2020 i va ser advertit que les begudes al jardí anaven contra les normes d’estricte confinament vigents en aquell moment, segons Cummings. Qui s’ha convertit en el pitjor enemic de Johnson treballava a Downing Street en aquell temps i afirma que el ‘premier’ «va passar per alt» la recomanació i «va mentir al Parlament sobre les festes», una cosa que, segons les regles, l’obligaria a dimitir. Els portaveus oficials neguen que el primer ministre sabés per avançat la naturalesa de l’esdeveniment. Cummings sosté el contrari i està disposat a repetir-ho sota jurament. Dos membres més del personal de la residència oficial han confirmat a la BBC la versió de l’antic assessor, que ara podria ser interrogat per Sue Gray, la persona encarregada d’investigar les festes durant la pandèmia.

Johnson va admetre en una declaració a la Cambra dels Comuns la setmana passada haver assistit a aquesta festa, en què va estar durant 25 minuts, si bé va creure «implícitament» que es tractava d’una trobada de feina. El seu secretari privat, Martin Reynolds, havia enviat una invitació a un centenar de persones, de les quals van acudir unes 40. D’acord amb l’explicat per Cummings en el seu blog, «un alt funcionari li va respondre que el correu amb la invitació trencava la normativa vigent», per la qual cosa Reynolds va discutir l’assumpte amb altres membres del personal. «Li vaig dir que la invitació violava les normes», diu Cummings, però Reynolds li va contestar que «ho consultaria amb el primer ministre i si ell hi estava conforme tiraria endavant. Estic segur que el va consultar». Ell mateix li va plantejar l’assumpte a Johnson. «Li vaig dir al primer ministre alguna cosa com ‘el Martin ha muntat una festa amb begudes en aquest edifici. Has de controlar aquesta casa de bojos’». I afegeix: «No només jo, altres testimonis que van discutir tot això en el seu moment explicarien sota jurament el que va passar». «No és cert» Una vegada més, amb el Govern enfangat en la controvèrsia, a primera hora de dimarts el ministre de justícia, Dominic Raab, va ser l’encarregat de fer la ronda d’entrevistes en ràdio i televisions desmentint Cummings. «No és cert», va repetir aquí i allà. El primer ministre ja va manifestar «la seva contrició i va demanar perdó a la Cambra dels Comuns per algunes pràctiques que van tenir lloc a Downing Street». Però Raab va reconèixer que, en cas d’haver mentit al Parlament, un primer ministre ha de dimitir com a norma. L’oposició torna a reclamar aquesta dimissió i que Johnson respongui a les al·legacions en el Parlament, mentre acusa l’Executiu de trobar-se en una situació caòtica. Cummings pot tenir artilleria sobre les festes de Johnson per a estona. Ell en va ser testimoni i adverteix que existeixen més fotos de les celebracions. Cada vegada que l’equip en el Govern mira de desviar l’atenció de l’escàndol (amb mesures populistes, contra la immigració o la BBC) l’exassessor llança una nova granada. Al foc creuat s’estan veient involucrats alts funcionaris de l’Estat, la reputació del qual es veu perjudicada i en dubte, una cosa que està creant un profund malestar.