En la vigília del funeral del marit de la reina, Felip d’Edimburg, Downing Street era una festa. El divendres 16 d’abril de l’any passat el país estava de dol i els britànics sotmesos a restriccions que prohibien socialitzar en interiors i limitaven les reunions a l’aire lliure a sis persones. Però res d’això incumbia als membres del Gabinet del primer ministre britànic, Boris Johnson, que havien organitzat el comiat alcohòlic i sorollós de dos col·legues que marxaven. Un era el cap de Comunicació de Johnson, James Slack, i l’altre un dels fotògrafs personals del primer ministre. Al soterrani de la residència oficial i al jardí es va beure en abundància, hi va haver música, es va ballar i la gresca va acabar passada la mitjanit. Van ser-hi presents unes 30 persones. Aquests fets els ha revelat el diari que dicta doctrina al Partit Conservador, elDaily Telegraph.

D’acord amb el portaveu de Johnson, el primer ministre no hi era perquè passava la nit a la residència de camp de Chequers. L’endemà la nonagenària Isabel II va assistir al funeral del seu marit a la capella del castell de Windsor. Es va asseure sola, lluny de la seva família, guardant la distància social i portant una mascareta. La imatge va commoure els britànics. Reflectia el seu propi drama. Molts havien passat pel sofriment de perdre un ésser estimat i no haver pogut acomiadar-lo com haurien volgut.

Degoteig mortal

Fins al moment hi ha unes deu al·legacions diferents de festes a Downing Street i no s’acaba aquí. És just aquest degoteig incessant el que més temen al Partit Conservador, les contínues revelacions, que fan als ciutadans l’efecte d’una cultura de festa contínua i de gent que se salta les normes al cor mateix del Govern. Slack, un dels homenatjats, és ara subdirector del diari sensacionalista The Sun. Aquest divendres ha demanat perdó per «la fúria i dolor» que ha causat la seva festa. De moment, ningú ha dimitit.

Una alta funcionària, Sue Gray, està investigat aquest cúmul de celebracions i la possible vulneració de les regles imposades durant la pandèmia. El premier va demanar «disculpes» dimecres al Parlament, a l’admetre que havia assistit durant 25 minuts a una festa el maig del 2020 a la residència oficial, organitzada pel seu secretari personal. Un error, va arribar a dir a tall de justificació, a l’haver confós la conversa entre copes i canapès que va durar diverses hores, amb una reunió de treball.

Peticions de cessament

Els diputats conservadors tornen aquest cap de setmana als seus respectius districtes electorals dispersos pel país. Molts tenen previst sondejar l’opinió de les associacions locals per comprovar fins a quin punt és profunda la condemna contra Johnson. La impressió és que el rebuig és rotund. Dijous en l’associació conservadora d’una d’aquestes circumscripcions, la de Sutton Coldfield, zona de classe acomodada i conservadora fins a la medul·la a les West Midlands, es va votar una moció i per unanimitat es va demanar el cessament de Johnson. Són els mateixos que el van recolzar quan va competir per al lideratge i els que el van votar entusiasmats fa dos anys. És un simple botó de mostra de com la devoció per Johnson s’ha transformat en animositat a les seves pròpies files. L’oposició ha demanat obertament la dimissió del primer ministre.