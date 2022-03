La Xina ha decidit confinar la ciutat de Xangai, de 26 milions d’habitants, per frenar l’expansió de l’òmicron, la variant més contagiosa de la covid-19. El pla és dividir la ciutat en dos i combinar la tancada de la població amb tests massius. La gran metròpoli financera del gegant asiàtic ha registrat aquest diumenge més de 2.600 nous contagis de coronavirus en les últimes 24 hores, el que l’ha convertit en el nou epicentre del brot de covid-19 més important registrat al país des de la declaració de la pandèmia, i que ha portat al confinament obligatori de milions de persones a tot el país durant les últimes setmanes.

L’últim mes, Xangai ha intentat sense èxit frenar els casos i malgrat que la xifra d’infeccions a la ciutat continua sent modesta segons els estàndards mundials, la ciutat s’ha convertit en un camp de proves per a l’estratègia «zero covid» de la Xina. Les autoritats de Xangai s’han resistit a un bloqueig generalitzat per evitar desestabilitzar la seva economia i han optat per una estratègia menys agressiva, la d’avaluar els veïnats per parts.

Segons un comunicat recollit pel ‘Shanghai Daily’, les autoritats començaran confinant la zona de Pudong (a l’est del riu Huangpu) des d’aquest dilluns 28 de març fins a l’1 d’abril, seguit de Puxi (a l’oest del riu) de l’1 al 5 d’abril. El transport públic queda suspès i els residents no podran sortir de casa si no és per motius imprescindibles. Les empreses i fàbriques suspendran temporalment la feina i els treballadors d’oficines faran teletreball durant el tancament, excepte les que ofereixin serveis públics i subministrin aliments.

«Es demana a la població que recolzi, comprengui i cooperi amb el treball de prevenció i control d’epidèmies de la ciutat, i participi en les proves d’àcid nucleic de manera ordenada», han afegit les autoritats.

Fer descarrilar l’estratègia

Tot i que la situació és lluny d’arribar a un punt crític, l’existència d’aquest focus demostra la consolidació al país de la variant òmicron del coronavirus, especialment contagiosa, que amenaça de fer descarrilar l’estratègia de «zero casos» del Govern xinès.

Xangai supera així la província nord-oriental de Jilin (2.078 contagis nous) com a focus principal de la pandèmia al país asiàtic, amb un increment del 18% dels casos des del dia abans, segons les dades de la Comissió Municipal de Salut.

La ciutat ha registrat un gran repunt dels contagis l’últim mes i això ha obligat al confinament dels residents de desenes de blocs d’apartaments. Aquest diumenge, responsables sanitaris havien assegurat que el tancament de la ciutat estava descartat per la seva extraordinària importància per als comerços i el negoci, però al final no ha sigut així. Més de 14 milions d’habitants de Xangai s’han fet proves d’antígens, però alguns residents s’han queixat dels cicles interminables dels tests i del cost econòmic massa alt que suposa l’estratègia de zero covid.

«¿Per què Xangai no pot tancar? Perquè és una ciutat amb un paper molt important en l’economia i el desenvolupament social de la Xina, cosa que té un impacte en l’economia global», ha declarat el responsable de l’equip d’experts locals contra l’epidèmia Wu Fan al diari estatal xinès ‘Global Times’. El país ha confirmat fins ara 143.000 casos i uns 4.600 morts.