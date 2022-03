L’alt representant de la Unió Europea (UE) per a Afers Exteriors, Josep Borrell, ha assegurat aquest dissabte que la intenció de Rússia amb el conflicte a Ucraïna és convertir-la en «una segona Síria» i va avisar que «el món sencer està en perill».

«Si un país fort pot imposar tot el que vulgui, per la força, a un veí que no l’amenaça, cometent crims de guerra com està fent, destrossant un país, fent de Mariúpol l’Alep europea i fent d’Ucraïna una segona Síria, llavors el món sencer està en perill», va assegurar en la inauguració del Fòrum de Doha.

L’alt representant va destacar durant la sessió ‘Transformant per a una nova era’ que el conflicte «és un problema a les fronteres d’Europa, però no és un problema europeu», sinó mundial, i això requereix «reforçar la legislació en un nivell internacional i un millor equilibri de poder».

Borrell, que viatja aquest cap de setmana a Qatar i a Kuwait per abordar les relacions bilaterals, la cooperació internacional i la seguretat global després de la invasió russa d’Ucraïna, va voler destacar que «una de les males conseqüències que pot portar aquest conflicte és empènyer Rússia cap a la Xina i crear una divisió entre el que podem denominar sud-est global i nord-oest global».

Desequilibri

En aquest sentit, va avisar del perill d’aquesta possibilitat, que, segons la seva opinió, pot «crear un increïble desequilibri en el món». «Hem d’evitar aquesta tendència i el primer pas a fer és aturar aquesta guerra d’agressió, de desgast», va afegir.

Aquest divendres i després de més d’un mes de l’inici de la invasió, Rússia va donar pràcticament per conclosa la primera fase de la seva ofensiva militar a Ucraïna i afirma que pretén centrar-se ara en el Donbass, a l’est del país, que inclou l’assetjada i martiritzada ciutat de Mariúpol.

En aquest sentit, Borrell va recordar la importància del suport militar a Kíiv amb l’objectiu d’evitar una «escalada horitzontal o vertical que pugui conduir a un gran conflicte, intentat pressonar Rússia amb totes les nostres possibilitats per intentar que paguin pel que estan fent».