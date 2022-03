El <strong>Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya</strong> (CCVC) ha advertit de la possible arribada de mascotes, sobretot gossos, de refugiats ucraïnesos que poden tenir la ràbia i ha tornat a demanar al Govern que la <strong>vacunació antiràbica</strong> sigui obligatòria a Catalunya.

El CCVC ha enviat una carta als departaments de Salut i d’Acció Climàtica de la Generalitat per insistir en la necessitat de fer obligatòria la vacuna contra la ràbia, perquè «no només redueix les defuncions atribuïbles a la ràbia transmesa pels gossos, sinó també la necessitat de profilaxi postexposició com a part de l’atenció als pacients mossegats».

«Les infeccions que es consideraven erradicades o controlades estan repuntant a causa del desplaçament de persones i animals entre Europa, els països de l’est i els del nord de l’Àfrica, on la ràbia és una malaltia prevalent, particularment al medi rural», adverteixen els veterinaris.

Causes excepcionals

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha advertit sobre les mascotes dels refugiats ucraïnesos i s’ha posat a disposició del Govern per aplicar el protocol sanitari que s’ha recomanat des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.

«Ucraïna és un país que no pertany a la UE; per tant, l’acceptació dels animals provinents d’allà en condicions normals haurien de passar una sèrie de requeriments que, ateses les circumstàncies excepcionals, no s’han realitzat», adverteixen els veterinaris.

«Aquests mínims suposen establir unes línies vermelles que no podem traspassar, ja que s’ha de protegir la salut dels animals i, sobretot, la salut humana. Una d’aquestes línies, la més important, és la de la ràbia», afegeixen els veterinaris en el seu comunicat.

País no lliure de la ràbia

Segons expliquen, Ucraïna és un país declarat no lliure de la ràbia i, en canvi, a Catalunya no és obligatòria la vacunació contra aquesta malaltia, «situació que suposa un risc que entre tots hem de minimitzar».

El protocol contempla aquesta circumstància i obliga a testar la situació immunològica de totes les mascotes que arribin d’Ucraïna a través d’una mostra de sang, a vacunar-los i a tenir-los en vigilància fins que es constati que donen negatiu.

De la mateixa manera, el protocol també estableix identificar la mascota i recomana integrar les seves dades a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC).

Segons els veterinaris, l’objectiu és «integrar plenament aquestes mascotes en el nostre sistema sanitari, una cosa absolutament necessària per protegir-nos adequadament», i han recordat que el pla vacunal proposat pels veterinaris contempla la vacunació de la ràbia i, per tant, la protecció adequada de l’animal davant aquesta malaltia.