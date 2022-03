¿On és Putin? Mentre el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, apareix diàriament en vídeos que grava ell mateix per dissipar els rumors que diuen que ha abandonat Kíiv, del líder rus poc se’n sap. Fins ara. El president <strong>Vladímir Putin</strong> ha reaparegut en un estadi de Moscou aquest divendres, amb motiu del vuitè aniversari de la invasió de Crimea.

Però en meitat del discurs, retransmès per la televisió pública russa Rossiya-24, la cadena ha començat a mostrar altres moments del mateix esdeveniment, discursos oficials i cançons populars. Quinze minuts després, la televisió ha reprès la difusió de la intervenció del mandatari rus en diferit, cosa que no fa més que augmentar els rumors sobre l’estat de salut del mandatari.

El politòleg i professor Valeri Solovei, excap del Departament de Relacions Públiques de l’Institut Estatal de Relacions Internacionals de Moscou, va declarar el mes de febrer que Putin té càncer i també símptomes de la malaltia de Parkinson. En aquest sentit, l’almirall retirat de la Royal Navy britànica, Chris Parry, va afirmar la setmana passada en un acte d’una escola que Putin podria estar lluitant contra un càncer. «Crec que el seu sistema immunològic podria estar deprimit. Així que és un home que té pressa», va afegir per contextualitzar perquè havia declarat la guerra a Ucraïna.

D’altra banda, l’especialista britanico-nord-americana en afers exteriors Fiona Hill ha opinat a les xarxes socials que «Putin no es veu tan bé, ha estat bastant inflat. Sabem que s’ha queixat de tenir problemes d’esquena».

Totes aquestes hipòtesis no han sigut verificades per cap font oficial ni tampoc hi ha hagut una declaració oficial del Kremlin sobre la salut de Putin.

Un búnquer amb «alta tecnologia» a Sibèria

L’única certesa que hi ha fins al moment és que Putin té un luxós búnquer subterrani a Sibèria. La instal·lació, dotada d’alta tecnologia, s’assembla a una «ciutat subterrània» i està preparada per suportar una guerra nuclear. Segons el politòleg i professor Valeri Solovei, de 61 anys, Putin va traslladar la família la setmana passada al búnquer.