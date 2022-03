França va provar dimecres amb èxit la versió millorada del míssil nuclear ASMPA, sense cap nuclear, que forma part del component aeri de la dissuasió francesa, ha anunciat la ministra de les Forces Armades, Florence Parly. L’anunci es produeix enmig de la guerra a Ucraïna, envaïda per Rússia, i mentre alguns observadors qüestionen una possible escalada militar per part de Rússia.

«Florence Parly, ministra de les Forces Armades, expressa la seva gran satisfacció després de l’èxit dels trets de qualificació, el 23 de març del 2022, del míssil estratègic millorat d’abast mitjà aire-terra (ASMPA), sense la càrrega útil militar», segons un comunicat del ministeri. «El míssil, desenvolupat pel fabricant francès MBDA, va ser disparat per un Rafale que va sortir de la base aèria 120 de Casals, al sud-oest de França», es llegeix al comunicat. «Aquest èxit marca l’entrada en la fase de producció del míssil ASMPA millorat, un requisit previ a l’entrada en servei amb les Forces Aèries Estratègiques de la Força Aèria Francesa i la Força Aèria Nuclear de l’Armada Francesa», diu el comunicat. El míssil nuclear aire-terra de mig abast (ASMPA) es va posar en servei el 2009 i ha de ser substituït per un sistema aire-terra de nova generació (ASN4G) cap al 2035. França és l’únic país de la Unió Europea que disposa d’una arma nuclear, que pot ser utilitzada tant per submarins de míssils balístics de propulsió nuclear (SNLE) com per avions Rafale equipats amb ASMPA.