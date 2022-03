Després del Regne Unit, Alemanya o Itàlia, va arribar el torn de França. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha comparegut aquest dimecres per videoconferència davant l’Assemblea Nacional i el Senat francesos. Com ja va fer en les seves anteriors intervencions en altres capitals europees, va pronunciar un emotiu discurs per tocar la fibra de l’opinió pública gal·la. Va aprofitar l’ocasió per agrair l’ajuda rebuda, però va demanar un esforç més gran en les sancions econòmiques i l’assistència militar, pràcticament un mes després de l’inici de la invasió russa d’Ucraïna.

«Els russos ho destrueixen tot i han instaurat el terror al territori ucraïnès», va assegurar Zelenski en el seu discurs en què va recordar el bombardeig patit per un hospital pediàtric a Mariúpol, en què van morir almenys 3 persones i 17 en van resultar ferides. «Mariúpol i altres ciutats ucraïneses recorden les ruïnes de Verdun que tots hem vist en les fotografies de la Primera Guerra Mundial», va dir en una referència a la batalla més gran del conflicte de 1914-18, en la qual van morir almenys 250.000 soldats, 150.000 d’ells francesos. Les comparacions històriques vehements i maximalistes –a Israel el seu símil amb l’Holocaust jueu va generar malestar– resulten habituals en aquests discursos del president ucraïnès, que vol obtenir un esforç més gran per part de les elits occidentals. De fet, va criticar aquelles multinacionals franceses que continuen operant a Rússia. «Les empreses franceses han d’abandonar el mercat rus. Renault, Auchan, Leroy Merlin i d’altres han de deixar de ser els patrocinadors de la màquina de guerra de Rússia», va afirmar el mandatari, vestit en la seva ja icònica samarreta de color verd caqui. «Necessitem ajuda i suport per estar ben armats [...]. Perquè la llibertat no perdi, necessitem sancions contra l’agressor», va insistir. Agraeix «els esforços de Macron» Renault, Auchan, Leroy MerlinAgraeix «els esforços de Macron»«Esperem que [...] durant la presidència francesa (rotatòria) de la Unió Europea es prengui una decisió única i històrica a favor de l’adhesió d’Ucraïna a la UE», va afegir el mandatari. No obstant, aquesta integració del país envaït en el club comunitari no es produirà a través d’un mecanisme ràpid i excepcional, com pretenia Zelenski. Així ho van decidir els líders europeus a mitjans de març en la cimera de Versalles, encapçalada pel president francès, Emmanuel Macron. Tot i això, Zelenski ha agraït «els esforços del president Macron». «Estem en contacte constantment», va dir sobre el dirigent centrista, que manté, així mateix, una via d’interlocució oberta amb Putin, tot i que aquesta ha aportat de moment pocs resultats. «Esperem de França el vostre lideratge i la vostra força per acabar amb aquesta guerra que vulnera la nostra llibertat, la nostra igualtat i la nostra fraternitat», va assegurar. Abans del seu discurs, Zelenski va rebre dues ovacions per part dels diputats i senadors. «Per primera vegada en la nostra història parlamentària, acollim el president d’un país en guerra», va declarar amb un to solemne el president del Senat, el conservador Gérard Larcher. «Ucraïna també defensa els nostres valors, els de la democràcia, l’humanisme, la llibertat i la civilització europea», va afegir el centrista Richard Ferrand, al capdavant de l’Assemblea Nacional. Finalment, Zelenski, que era un famós actor abans d’ocupar la màxima institució de l’Estat, va acabar la seva intervenció amb una referència a Jean-Paul Belmondo, mort al setembre, un dels tòtems del cine francès. «En el futur els ucraïnesos hem de poder viure amb la mateixa dignitat amb què França es va acomiadar de Belmondo», va concloure el líder a la seva pena de la resistència ucraïnesa.