El ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, ha acusat aquest dimecres Ucraïna de canviar constantment de posició durant les negociacions i als Estats Units d’estar interessat a «allargar el màxim possible» el conflicte bèl·lic, que van iniciar les tropes russes amb la invasió d’Ucraïna fa gairebé un mes.

En concret, durant una conferència universitària, Lavrov ha criticat que Kíiv modifiqui contínuament la seva postura i ha suggerit que la delegació ucraïnesa va de la mà dels Estats Units durant les negociacions. En aquest sentit, ha emmarcat en aquesta estratègia les últimes intervencions del president d’Ucraïna, <strong>Volodímir Zelenski</strong>, davant els Parlaments de diversos països occidentals.

«La dilatació [de les negociacions] està dirigida a dramatitzar la situació, permetre que Zelenski amb la seva samarreta caqui intervingui davant els Parlaments del món i després del discurs amb llàgrimes als ulls demani de nou la ingerència de l’OTAN», ha reprovat Lavrov.

En la mateixa línia, també ha acusat els EUA de tractar d’allargar «el màxim possible» l’actual «operació militar aliada» russa –la manera com el Kremlin es refereix a la <strong>invasió</strong> iniciada el 24 de febrer– a Ucraïna. «Ells esperen continuar subministrant armament a Ucraïna. Es veu que volen mantenir-nos el màxim temps possible en un <strong>estat de combat</strong>», ha asseverat Lavrov.

Amenaça amb combats a l’OTAN

D’altra banda, el ministre d’Exteriors rus ha advertit que el desplegament de forces de pacificació de <strong>l’OTAN</strong> a Ucraïna provocaria enfrontaments militars entre tropes de Rússia i de l’Aliança Atlàntica. «Això comportarà enfrontaments directes entre forces de Rússia i de l’OTAN, una cosa que no és que tots volguéssim evitar, sinó que declarem que no s’han de produir per principi», ha afirmat.

En aquest context ha considerat una provocació la proposta pacificadora de Polònia, un dels principals aliats de Kíiv i destí de milions de refugiats del país veí, i a la qual també ha acusat d’allotjar ambicions territorials a Ucraïna. A més d’esmentar els presumptes plans de l’OTAN d’enviar a Ucraïna un batalló integrat per les tres repúbliques bàltiques, Lavrov ha recordat que ja es va oposar també al desplegament en el seu moment al Donbass d’una força internacional.

Sobre això, el ministre d’Exteriors rus ha assegurat que Moscou no s’oposa a la mediació de països occidentals, però ha precisat que hi ha «unes línies absolutament vermelles» que no es poden creuar. A més, ha denunciat les declaracions sobre la necessitat de desplegar a Ucraïna míssils antiaeris Stinger, el que considera que suposaria «una amenaça colossal».

Quant als intents d’aïllar Rússia i les pressions dels EUA perquè totes les potències mundials s’afegeixin a les <strong>sancions occidentals</strong>, ha asseverat: «Tenim molts amics».