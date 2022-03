Polònia ha anunciat que expulsarà 45 diplomàtics russos del país polonès per espionatge. Així ho ha expressat aquest dimecres en roda de premsa el portaveu del Govern polonès, Stanisław Żaryn, que també ha indicat que el Ministeri d’Exteriors ha convocat a una reunió l’ambaixador rus a Varsòvia, Serguei Andreiev.

El portaveu ha detallat que l’Agència de Seguretat Interna ha preparat una llista de 45 persones «de cercles diplomàtics russos» que serà remesa al Ministeri d’Exteriors per procedir a la seva expulsió de Polònia, ja que consideren que «treballen per al servei d’intel·ligència de <strong>Rússia</strong>».

D’aquesta manera, Polònia s’ha unit als països bàltics, després que Letònia, Estònia i Lituània decidissin divendres passat expulsar del seu territori un total de deu representants russos per «activitats contràries al seu estatus» enmig de la guerra amb Ucraïna.

Així mateix, les autoritats poloneses també han informat aquest dimecres de la detenció a Varsòvia d’un empleat del Registre Civil d’aquesta ciutat, acusat d’espiar per a Rússia. L’home, la identitat del qual no s’ha divulgat, «subministrava notícies i informació que podrien danyar la República de Polònia», segons un comunicat oficial, i es mantindrà en presó preventiva durant almenys tres mesos a petició del fiscal.

#PL Internal Security Agency (#ABW) has detained a Polish man on suspicion of spying for the Russian intel and security services.

1/4 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) 23 de marzo de 2022

Intensifiquen l’espionatge

En una entrevista emesa a la televisió polonesa aquest dimecres, el portaveu governamental Michal Dworczyk ha apuntat que «les activitats dels espies de Rússia són cada vegada més intenses» en territori polonès i ha afegit que «de vegades no ens adonem de com és d’important per a la Intel·ligència la informació aparentment trivial com, per exemple, la que consta a les institucions locals».

«A l’Oficina del Registre hi ha molta informació sobre persones que van canviar de nom després d’adquirir la ciutadania polonesa o targetes de residència. I els espies poden utilitzar això», va afirmar Dworczyk.

En aquest context, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha advertit que, «si les informacions (sobre l’expulsió massiva) són certes», suposa un pas més en l’empitjorament de les relacions entre els dos països. «Per descomptat, no quedarà sense resposta», ha advertit, segons les agències russes.

L’1 de març passat, l’ambaixador rus a Polònia es va referir al «deteriorament» de les relacions entre els dos països i va afirmar que «mai han sigut senzilles», però que després de la «histèria» que segons ell s’ha desencadenat a Polònia a causa de la invasió d’Ucraïna, han «empitjorat encara més».

No és la primera detenció a Polònia per presumpte espionatge per a Rússia enmig de la <strong>guerra d’Ucraïna</strong>, ja que a finals de febrer les autoritats poloneses van detenir el periodista espanyol <strong>Pablo González</strong>, acusat d’espiar per al país rus. «L’home va ser identificat com un agent de la Direcció Principal d’Intel·ligència de l’Estat Major General de la Federació Russa (GRU)», va afirmar Zaryn. Després de més de tres setmanes detingut, el seu advocat, Gonzalo Boye, denuncia que encara no ha pogut visitar el seu defensat.