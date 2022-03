Madeleine Albright, la primera dona que va estar al capdavant de la diplomàcia dels Estats Units a l’ocupar la Secretaria d’Estat entre 1997 i el 2001 durant el segon mandat de Bill Clinton, ha mort aquest dimecres a Washington. Tenia 84 anys i ha mort a causa d’un càncer, segons ha informat la seva família en un comunicat compartit a les xarxes socials.

Petita d’estatura (1,5 metres), Albright va ser una figura gegant en la política exterior nord-americana i, especialment del Partit Demòcrata, en què el pes de la seva veu mai ha disminuït. I en el seu currículum queden èxits i punts foscos.

El seus laments més grans, segons va reconèixer en un llibre de memòries, van ser no aconseguir un acord de pau entre els palestins i els israelians i «la fallada dels EUA i la comunitat internacional per actuar abans per aturar els crims» que es van cometre durant el genocidi de Rwanda, un moment en què servia per a Clinton com a ambaixadora davant les Nacions Unides.

També va ser Albright qui va promoure l’expansió de l’OTAN i després de sis anys de diplomàcia va convèncer Rússia i el Senat nord-americà per permetre que s’unissin a l’aliança Polònia, Hongria i la República Txeca. I en la seva història política queden també capítols com convèncer un reticent Clinton, després de la matança de Sbrenica, de la necessitat d’intervenir en la guerra de Bòsnia, la intervenció militar també a Kosovo (batejada per alguns com «la guerra de Madeleine») i l’Operació Guineu del Desert, en què els EUA i el Regne Unit van bombardejar l’Iraq sense el suport del Consell de Seguretat.

Refugiats jueus

Nascuda Maria Jana Korbel a Praga el 1935, Albright va ser filla de refugiats que van fugir de Txecoslovàquia primer el 1939 per la invasió nazi i, després quan el 1948 els comunistes amb suport soviètic van enderrocar el Govern. Els seus pares (ell diplomàtic) eren jueus però es van convertir al catolicisme. I Albright tardaria dècades a conèixer la seva autèntica ascendència i la història familiar, incloent la mort de tres avis i 23 familiars més en l’Holocaust.

Asilada política als EUA, on es va fer ciutadana el 1957, Albright va estudiar Polítiques a Wellesley. Durant unes pràctiques al diari ‘Denver Post’ va conèixer qui seria el seu marit, Joseph Medill Paterson Albright, membre d’una família rica de la indústria periodística amb qui va tenir tres filles.

Amb un màster i un doctorat per Colúmbia, un antic professor la va portar a l’Administració de Jimmy Carter i després va començar a assessorar candidats presidencials demòcrates en política exterior. El divorci al 1983 li va deixar una important fortuna i va començar a recaptar fons per als demòcrates. I quan Clinton va arribar a la Casa Blanca la va nomenar ambaixadora davant l’ONU, on va mantenir enfrontaments amb el llavors secretari general Butros Gali, frenant la seva renovació per al càrrec. Després va trencar el sostre de vidre a la Secretaria d’Estat.

Albright va fundar després una empresa d’assessoria internacional i una altra d’inversions. També va fer classes a Georgetown. Va recolzar les candidatures presidencials de la seva amiga Hillary Clinton i va crear polèmica en la del 2016, quan la feminista Albright va dir allò de «hi ha un lloc especial a l’infern per a les dones que no ajuden les altres», cosa que moltes que recolzaven Bernie Sanders van veure com un insult.

Al seu últim llibre, del 2018, va llançar una advertència sobre el feixisme i va incloure Donald Trump en la seva llista d’autòcrates.