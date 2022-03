Més de 100.000 persones es mantenen atrapades a l’assetjada ciutat ucraïnesa de Mariúpol, on viuen en condicions «infrahumanes», segons denúncia del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que també va acusar dimarts les tropes russes de capturar una columna humanitària que es dirigia a la ciutat.

Zelenski va emetre un vídeo divulgat per la presidència ucraïnesa en el qual es va fixar sobretot en la situació de Mariúpol, al sud-est del país, on va afirmar: «En el dia d’avui, hi ha unes 100.000 persones a la ciutat, en condicions infrahumanes, completament bloquejades, sense menjar, sense aigua, sense medecines i sota constant bombardejos».

El president va afegir que durant més d’una setmana han mirat d’organitzar corredors humanitaris estables per als residents de Mariúpol, però que gairebé tots els seus intents són «frustrats pels ocupants russos mitjançant bombardejos o terror deliberat».

Bombardejos des del mar

El Departament de Defensa dels EUA va afirmar que barcos russos estan bombardejant la ciutat de Mariúpol. El portaveu del Pentàgon, John Kirby, va assenyalar en una roda de premsa que els EUA tenen indicis que embarcacions russes al mar d’Azov estan contribuint a l’assalt de la localitat portuària de Mariúpol disparant projectils. L’Estat major ucraïnès va dir aquest dimecres que «mantenia la defensa circular de la ciutat»

En aquest context, el secretari de premsa del Govern de Rússia, Dmitri Peskov, va dir aquest dimarts que el seu país contempla la possibilitat d’utilitzar armament nuclear si es troba davant una «amenaça existencial». En una entrevista amb el canal nord-americà CNN, Peskov va respondre que «si es dona una amenaça existencial, llavors podria ser», al ser preguntat sota quines circumstàncies el Kremlin utilitzaria el seu potencial nuclear.

En la seva entrevista a la CNN, Peskov també va reconèixer que el president rus, Vladímir Putin, «encara no ha aconseguit cap dels seus objectius militars a Ucraïna, tot i que va assegurar que l’operació militar al país eslau s’està produint «en estricte compliment dels plans i finalitats fixades per endavant».