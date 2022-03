La ciutat ucraïnesa de Mariúpol –diu la mà dreta de l’alcalde– ja està en ruïnes en un 90%. Cauen prop de cent bombes russes al dia, segons el seu estremidor relat. «Ens estan aniquilant com a Hiroshima però a poc a poc», assenyala en una conferència ‘online’ en què participen autoritats locals d’Ucraïna i d’altres països europeus en el marc de la trobada virtual que porta per títol Els governs locals s’uneixen pel benestar i la pau. Tots els representants dels municipis ucraïnesos que hi han participat –des de Kíiv a Mariúpol passant per Lviv i Dunaivtsi– han insistit a demanar als seus homòlegs occidentals la necessitat de crear una zona d’exclusió aèria per evitar els bombardejos russos i elaborar un pla concret per garantir la incorporació d’Ucraïna a la Unió Europea (UE).

«Mariúpol és la ciutat dels herois», sentencia el tinent d’alcalde, que ha substituït el regidor de la malaguanyada ciutat, «pendent de qüestions més transcendentals». «I –afegeix– una ciutat de mort, sang i llàgrimes». L’autoritat municipal quantifica en més de 3.000 els civils morts a la ciutat, assetjada per tots els flancs. «Rússia està cometent un genocidi però no només contra la població ucraïnesa sinó contra moltes minories, entre les quals, la russa, un 50% de la població de Mariúpol», diu el representant municipal. Ha recordat el bombardeig del teatre de la ciutat malgrat l’advertència visible des de l’aire que hi havia nens, així com el de l’escola.

«¿Qui serà el següent?»

L’alcalde de la capital, Kíiv, Vitali Klitxkó, ha assegurat que l’objectiu de Rússia continua sent «generar pànic i sembrar el caos». «Comet un greu error qui cregui que això és un atac només a Ucraïna perquè és un atac a cada ciutadà del món, a cada europeu i per tant, és feina de cada un», ha dit després de rememorar que estem davant la pitjor guerra des de la Segona Guerra Mundial, per afegir: «¿Qui serà el següent? ¿La República Txeca, Alemanya?». Klitxkó ha argumentat que l’objectiu de Putin és reeditar l’URSS. «Soc l’alcalde de Kíiv i com alcalde asseguro que no posaran la seva bandera», ha dit amb vehemència sobre l’ocupació de la ciutat per part de Rússia.

El regidor ha demanat ajuda humanitària, tota la que sigui possible, i armamentística. A més, ha sol·licitat l’aïllament total de Rússia en l’àmbit econòmic com a eina indispensable per afeblir-la.

«Vivim en una constant atrocitat», ha explicat Andrí Sadoví, alcalde de Lviv, la ciutat de l’oest d’Ucraïna relativament pròxima a la frontera polonesa on s’amunteguen tant els desplaçats interns com els que es proposen sortir del país. «Destrueixen la vida, ho vivim de primera mà en totes les persones que arriben», ha insistit el regidor, que ha afegit: «Hem d’aïllar completament Rússia». Per a l’alcalde, les sancions aplicades són importants però hi ha la possibilitat de collar encara més l’economia russa fins a deixar-la sense cap escletxa. «Crec, sincerament, en la nostra victòria comuna», ha remarcat l’alcalde, escoltat per molts col·legues europeus.