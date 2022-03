França aixeca aquest dimecres una sèrie de restriccions que estaven en vigor des del mes de desembre per la cinquena onada de coronavirus protagonitzada per l’òmicron, com la mascareta en espais exteriors, que deixa de ser obligatòria.

Juntament amb la fi de la mascareta al carrer, també deixa de ser obligatori el teletreball per als llocs de treball on era possible, tot i que l’Executiu continua recomanant-lo. Des de finals de desembre era imperatiu almenys tres dies a la setmana. El Govern recorda en la seva pàgina web que cal continuar portant mascareta a l’exterior quan no es pot mantenir una distància d’un metre amb altres persones i que cal continuar complint altres mesures com rentar-se les mans regularment o ventilar regularment els espais tancats. Desapareix la limitació d’aforament Un altre dels canvis que entren en vigor aquest dimecres és que deixen d’estar limitats els aforaments per als espectacles, reunions públiques o esdeveniments esportius, que eren de 2.000 persones en sales o pavellons tancats i 5.000 en estadis. No obstant, al seu interior caldrà continuar portant mascareta i en molts casos s’exigirà per entrar el certificat de vacunació (no només el passaport sanitari, que es pot validar amb un test). Macron insisteix que la pròxima fase d’aixecament de més restriccions, programada a partir del 16 de febrer, està condicionada a les «xifres» de l’epidèmia, tot i que «tot indueix a pensar» que serà possible. Pròxima fase, 16 de febrer En cas que sigui així, des d’aleshores podran reobrir les discoteques, clausurades des del 10 de desembre, es podran tornar a organitzar concerts en què el públic estigui dret i també es podrà consumir a les barres dels bars i dels restaurants. Si de nou les condicions sanitàries ho permeten, a la tornada de les vacances escolars del febrer es relaxarà el protocol sanitari dels centres escolars. Aquesta qüestió s’aborda aquest matí en un Consell de Defensa Sanitari presidit per Macron. El ritme de contagis a França continua sent elevat, tot i que ha començat a descendir en els últims dies. Aquest dimarts se’n van comunicar 416.896 en 24 hores, però cal tenir en compte que com que els caps de setmana es fan menys tests, els positius s’acumulen després.