Les autoritats de la ciutat ucraïnesa d’Odessa han denunciat aquest dilluns un atac per part de l’Exèrcit de Rússia, el primer contra aquesta ciutat des de l’inici de la invasió el 24 de febrer, que hauria sigut executat per barcos de guerra apostats davant les costes d’aquesta localitat del sud-oest del país, situada als peus del mar Negre. «Els feixistes russos han colpejat a primera hora del matí edificis residencials en els quals dormien residents d’Odessa», ha indicat l’Ajuntament d’Odessa en un missatge a Telegram.

«Els bombers han arribat a la zona ràpidament i han extingit l’incendi, sense que hi hagi morts. En aquests moments, els treballadors ajuden els serveis de rescat a treure la runa», ha afegit. L’alcalde de la ciutat, Genadi Trujanov, ha dit des de la zona que «són edificis residencials on viu gent pacífica». Trujanov ha volgut enviar també un missatge a les tropes ocupants. «Que els russos ho sàpiguen. El que la seva cúpula els diu no és el que passa aquí. No deixarem Odessa i lluitarem per la nostra ciutat», ha recalcat.

Pressió psicològica

Per la seva banda, el cap de l’Administració Militar Regional d’Odessa, Serhí Bratxuk, ha destacat que dos barcos russos han obert foc de manera indiscriminada contra la ciutat i ha acusat Moscou d’intentar «pressionar psicològicament» la població.

L’excomandant de les Forces Conjuntes del Regne Unit Richard Barrons ha subratllada que la ciutat d’Odessa és el següent «objectiu lògic» de les tropes russes, després de Mariúpol. En declaracions fetes aquest dilluns a l’emissora BBC Ràdio 4, Barrons ha opinat que si l’Exèrcit de Rússia aconsegueix el control de Mariúpol, al sud-est del país, i objectiu de forts bombardejos de Rússia des de fa setmanes, això es percebrà com «un gran èxit estratègic» per a Rússia.

Segons aquest excomandant, ara les tropes del Kremlin «aniran contra Odessa». «Lògicament és el pròxim lloc on dirigir-se al sud [d’Ucraïna] i sembla que hi ha més barcos al mar Negre apuntant en aquesta direcció», ha afegit.