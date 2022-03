Els avenços en les negociacions entre <strong>Rússia i Ucraïna</strong> encara no són suficients per a una reunió entre els mandataris dels dos països, Vladímir Putin i Volodímir Zelenski, segons ha assenyalat aquest dilluns el Kremlin.

«El grau d’avenç en les negociacions, probablement, no és tan desitjat com es voldria, ni com ho requereix la dinàmica del desenvolupament de la situació per a la part ucraïnesa», ha apuntat el portaveu de la Presidència russa, Dmitri Peskov, en la seva roda de premsa telefònica diària.

En aquest sentit, Peskov ha rebutjat comentar els detalls de les converses al ser preguntat en quin punt es troben ara les delegacions dels dos països, que planegen reprendre les seves trobades aquest mateix dilluns en format de videoconferència. A més, ha insistit que per a la reunió entre els presidents seria possible només després que es fes la tasca prèvia i es consensués un acord. «De moment, no hi ha avenços significatius [en aquest sentit]», ha reiterat.

D’altra banda, ha remarcat que Rússia no estudia l’establiment d’un alto el foc durant el temps que durin les negociacions, perquè aquestes pauses són utilitzades per «formacions nacionalistes» d’Ucraïna per a «reagrupar-se i continuar els atacs contra les tropes russes».

Zelenski descarta la independència del Donbass i Crimea

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va afirmar aquest diumenge que està «preparat» per negociar amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, per posar fi a les hostilitats al país, però va descartar reconèixer la independència del Donbass i la sobirania russa sobre Crimea. En una entrevista amb la CNN, el mandatari ucraïnès va afirmar taxativament que no assumirà «cap compromís que afecti la integritat territorial i la sobirania» d’Ucraïna.

El Kremlin reclama que Kíiv renunciï als plans d’integrar-se a l’OTAN, que reconegui la independència de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, al Donbass, i el control rus de Crimea, annexionada per Moscou el 2014.

Segons el ministre turc d’Afers Exteriors, Mevlüt Çavusoglu, les converses per buscar una sortida al conflicte han avançat fins a arribar «gairebé a un acord» en la majoria dels assumptes plantejats a la taula de negociació. En una entrevista publicada aquest diumenge pel diari ‘Hürriyet’, el cap de la diplomàcia turca va resumir les conclusions que ha tret dels seus viatges a Moscou i Lviv la setmana passada, on es va entrevistar amb els seus homòlegs de Rússia i Ucraïna, Serguei Lavrov i Dimitró Kuleba, respectivament. El ministre va assegurar que ja s’ha recorregut un llarg camí en les converses entre les delegacions de les dues parts, però que la pau requerirà una trobada al més alt nivell.

El Kremlin ha agraït aquest dilluns els esforços de tots els països que s’ofereixen com a seus d’una possible trobada entre Putin i Zelenski, però va insistir que de moment això és «un assumpte secundari».