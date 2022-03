Ucraïna ha acusat les forces militars de Rússia de bombardejar aquesta matinada una escola d'art de la ciutat portuària de Mariúpol, on es refugiaven unes 400 persones, la majoria dones i nens. En un missatge al seu canal de Telegram, l'Ajuntament de Mariúpol ha indicat que l'edifici ha quedat totalment destrossat i que hi hauria gent sota la runa. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha condemnat el setge a la ciutat, afirmant que "el terror es recordarà durant segles", i que faran a Rússia responsable de "crims de guerra" contra una ciutat pacífica.

L'Ajuntament de Mariúpol també ha denunciat que hi ha residents de la cuitat que són forçats a marxar cap a Rússia. Segons la informació difosa al seu canal de Telegram, els confisquen el passaport i els donen papers sense cap reconeixement internacional. Tot i això, també hi ha altres corredors coordinats per forces ucraïneses que sí que aconsegueixen sortir de la ciutat cap a zones no-russes.

Partits pro-russos suspesos

Mentrestant, el govern ucraïnès ha suspès diversos partits polítics i plataformes pro-russes mentre duri la llei marcial. "Qualsevol activitat de polítics per dividir no tindrà èxit. El Consell de Seguretat Nacional i Defensa d'Ucraïna ha decidit que, tenint en compte la guerra a gran escala iniciada per la Federació Rússia i els vincles d'algunes estructures polítiques amb aquest estat, es suspèn qualsevol activitat d'una sèrie de partits polítics durant la llei marcial", ha dit Zelenski durant un discurs televisat traduït per Ukrinform.