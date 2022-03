Almenys sis persones han mort en un atropellament multitudinari mentre celebraven el Carnaval aquesta matinada a la localitat de Strépy-Bracquegnies, al sud-est de Bèlgica. Un vehicle, ocupat per dues persones que ja han sigut detingudes, ha atropellat «entre 150 i 200 persones», ha especificat l’alcalde de la ciutat, Jacques Gobert. De moment, 37 persones han resultat ferides, 10 de gravetat. 70 afectats més ja han rebut l’alta mèdica.

Els detinguts tenen 32 i 34 anys i són naturals del municipi. Les autoritats locals han informat que havien fugit però van ser interceptats. El cas ara està en mans d’un jutge d’instrucció que està preparant una investigació per homicidi. D’altra banda, el fiscal adjunt Damien Verheyen descarta, de moment, un motiu terrorista.

Testimonis de la tragèdia

«Un cotxe que anava a tota velocitat va atropellar per darrere la multitud que s’havia reunit per veure la recollida de Gilles, han detallat les autoritats. Al lloc dels fets es trobava el presentador de la televisió RTL, Fabrice Collignon, que ha relatat que «va ser una escena que mai havia pensat que veuria». «El cotxe va accelerar i, quan ens vam adonar que estava passant alguna cosa, tothom era a terra. La gent cridava. Hi havia música i somriures i, tres segons després, crits. Va ser horrible», ha descrit.

D’acord amb els testimonis, cap a les 5 de la matinada, un vehicle «sorgit del no-res» va atropellar desenes de persones que acompanyaven un grup de Gilles, un personatge tradicional del Carnaval de Binche (celebració reconeguda com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO) i d’altres localitats del sud de Bèlgica.

Al lloc van arribar vuit ambulàncies per socórrer els ferits i s’ha habilitat el poliesportiu de la ciutat com a centre d’emergències, on un equip de psicòlegs atén les persones que eren presents a la celebració de Carnaval.

«No hi ha paraules, és l’horror»

«No hi ha paraules, és l’horror. Arribar al lloc dels fets temps després de la catàstrofe, veure els cossos escampats per la carretera, gent patint... No et pots imaginar que això pugui arribar a passar, però està passant. No hi ha paraules, és dramàtic», ha dit l’alcalde de la ciutat.

El primer ministre de Bèlgica, Alexander De Croo, ha lamentat la tragèdia. «Horribles notícies. El meu cor està amb les víctimes i els seus éssers estimats. Tot el meu suport va també per als serveis d’emergència, per la seva ajuda i assistència brindada», ha declarat en un comunicat recollit per RTBF.

La ministra de l’Interior, Annelies Verlinden, ha expressat ja les seves condolences a través de Twitter. «El meu condol més profund a les famílies i amics dels morts i ferits en l’incident ocorregut aquest matí a Strépy. El que se suposava que havia de ser una festa agradable es va convertir en una tragèdia», ha indicat.