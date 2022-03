Les guerres sempre tenen víctimes col·laterals i la d’Ucraïna no és diferent. Aquesta setmana el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, avisava que el conflicte «s’està emportant recursos i atenció d’altres llocs amb problemes en situació desesperada» i apressava a «fer tot el possible per evitar un huracà de gana i el col·lapse del sistema global d’aliments». El portuguès advertia, a més, que aquest cop, «més dur per als més pobres», està «sembrant la llavor de la inestabilitat política i les revoltes a tot el món».

El conflicte iniciat per Rússia ha arribat en la difícil estela de la pandèmia, amb la inflació ja disparada i el preu del petroli en rècords de fa 13 anys. Amb 44 milions de persones de 38 països amb risc de passar fam, el seu impacte ha desencadenat una tempesta perfecta, que és especialment greu en llocs on la situació ja era crítica.

Al Iemen, per exemple, l’escassetat de finançament per a l’ajuda ha forçat a rebaixar o tancar programes de l’ONU, s’ha retallat dràsticament l’assistència d’aliments a 8 milions de persones i s’adverteix que les pròximes setmanes gairebé 4 milions de persones podrien perdre l’accés a l’aigua potable. Al Sudan del Sud, també més del 70% de la població, 8 milions de persones que inclouen refugiats, afronta la perspectiva de la gana extrema.

Racions a la meitat

El Programa Mundial d’Aliments (PMA) és una de les agències més afectades per les derivades del conflicte bèl·lic en una regió on s’origina el 30% del mercat mundial de blat, el 20% del de blat de moro, tres quarts del de gira-sol i un terç del de l’ordi i que funciona com a graner de bona part del món, i en especial de l’Àfrica i el Pròxim Orient. El preu del gra ha superat el d’abans de la Primavera Àrab i les revoltes pel preu dels aliments del 2007 i el 2008. 45 països de l’Àfrica i en vies desenvolupament importen almenys un terç del seu blat d’Ucraïna i Rússia i 18 d’aquests, incloent Burkina Faso, Egipte, el Congo, el Líban, Síria, Somàlia, el Sudan i el Iemen, depenen de la regió per a la meitat del seu gra.

El PMA també obté d’Ucraïna més de la meitat del blat que distribueix i també hi té el seu principal subministrament d’oli de gira-sol. I el seu director executiu, David Beasley, ha parlat de la retallada forçosa de les racions que es dona als refugiats i altres poblacions vulnerables a l’est de l’Àfrica i el Pròxim Orient. «Racions a la meitat vol dir nens famolencs que mengen l’equivalent de només un bol de cereal cada dia», ha explicat.

El PMA està pagant actualment pel menjar que distribueix el 30% més del que pagava el 2019. I la situació es pot deteriorar encara més si s’alteren els corredors de transport pel mar Negre, que en els càlculs del PMA pot doblar o triplicar el preu del transport. Les assegurances per al trànsit de barcos de càrrega ja s’han disparat, arribant als 300.000 dòlars per embarcació.

A més, com ha recordat Beasley, «si els camps d’Ucraïna queden en repòs aquest any, agències d’ajuda com el PMA es veuran forçades a buscar nous mercats per compensar la pèrdua de part del millor blat del món, i fer-ho apujarà enormement els costos».

Finançament urgent

Davant aquesta situació, en què també es combinen la pujada del preu del fertilitzant i els problemes dels països més pobres per fer front a les seves obligacions de deute o aconseguir finançament, Guterres ha demanat a la comunitat internacional «creativitat per finançar ajuda humanitària» i que s’entreguin «immediatament» els fons compromesos per aquesta assistència.

A més, aquesta setmana anunciava la creació d’un Grup Global de Resposta a la Crisi dins el secretariat de l’ONU, centrat en alimentació, energia i finançament, que serà supervisat per la subsecretària general, Amina Mohammed. I cridava les nacions a «resistir a la temptació d’incrementar els pressupostos militars a costa de l’acció en ajuda oficial al desenvolupament i l’acció climàtica».