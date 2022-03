L’alcalde de la ciutat ucraïnesa de Mikolaiv, Aleksandr Senkevich, ha denunciat un bombardeig llançat des de la regió de Kherson i que hauria causat «desenes» de víctimes mortals. «No s’ha activat l’alarma de bombardejos perquè ens han atacat des de la regió de Kherson i senzillament no ens ha donat temps a activar el sistema d’alerta», ha explicat Senkevich en declaracions recollides pel diari ucraïnès ‘Pravda’.

Senkevich ha indicat que quan l’atac prové de Crimea hi ha temps per activar el sistema d’alarma i avisar la ciutadania, però quan l’atac procedeix d’un territori pròxim, el sistema no té temps per activar-se.

L’alcalde ha explicat que els obusos han caigut sobre la caserna de la 79a Brigada d’Assalt de l’Exèrcit ucraïnès. «Algunes instal·lacions eren buides», però «d’altres van resultar afectades». «No vaig a donar més informació perquè són dades militars i no puc divulgar-les», ha explicat.

Atac a Kíiv

Mitjans occidentals han informat d’almenys 40 militars morts en aquest atac, tot i que les autoritats ucraïneses no han confirmat aquest extrem. D’altra banda, set persones han mort i cinc han resultat ferides per l’impacte d’un obús contra un edifici residencial de la localitat de Makariv, a prop de Kíiv. Altres projectils han causat danys en un edifici oficial i altres instal·lacions.

«El 18 de març, les forces d’ocupació han disparat amb artilleria pesada sobre les zones poblades de Butxa i com a resultat del bombardeig enemic sobre Makariv han mort set civils. Cinc persones estan ferides en hospitals», ha informat el gabinet de premsa de la Policia de la regió de Kíiv, segons recull l’agència de notícies ucraïnesa UNIAN.