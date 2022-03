Renfe ha facilitat fins ara més de 10.000 bitllets gratuïts a refugiats de la guerra d'Ucraïna quan arriben a Espanya durant aquestes setmanes. Els primers van arribar el dijous 3 de març a l'estació Barcelona-Sants: ho van fer per tren des de França i van seguir cap a Madrid.

Des d'aquell dia han anat arribant refugiats per tren; la majoria, per Barcelona-Sants, però també per Madrid i per la frontera d'Hendaia.

A Barcelona-Sants arriben via París i Lió en trens regulars, però també hi ha hagut trens especials només amb refugiats.

Els que es queden a Catalunya reben l'atenció de Creu Roja i del centre d'acolliment del Govern espanyol a la Fira de Barcelona a Montjuïc; i els que segueixen el seu viatge per Espanya reben el bitllet gratuït: van sobretot a Madrid, València i Alacant.