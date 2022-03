Un agent de la Guàrdia Civil sosté un nadó immòbil al mig del mar. La primera impressió de la imatge és dura. També ho és el context en què ha passat. La imatge de l’agent del Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil (GEAS) rescatant un nadó de tot just dos o tres mesos ha posat rostre a la tragèdia que es viu contínuament i des de fa un parell de dies de forma més intensa a les ciutats frontereres de Ceuta i Melilla, on dilluns passat més de 6.000 migrants van travessar la frontera del Marroc a Espanya en menys de 24 hores.

Com l’agent de la instantània, molts altres es van llançar al mar aquest dilluns per mirar de rescatar les desenes de nens que miraven d’arribar al costat dels seus pares al continent europeu. Els pares han saltat des de l’espigó de Tarajal proveïts únicament de flotadors o en barques de goma presos de la desesperació i la necessitat d’un nou començament. De la mateixa manera que el nadó de la fotografia que ha corregut com la pólvora a les xarxes socials, molts d’ells han sortit amb vida d’una odissea migratòria que ha arribat a nivells mai vistos al sud del país.

Aquest dimarts, les Forces de Seguretat ja han tornat al Marroc 2.700 immigrants dels més de 6.000 que han entrat il·legalment en territori espanyol, ha explicat el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una roda de premsa celebrada a la Moncloa després del Consell de Ministres. Els migrants estan sent tornats en virtut d’un pacte entre Espanya i el Marroc per al reintegrament immediat a territori marroquí d’aquells que arribessin a Espanya nedant.