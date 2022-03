La guerra ha continuat aquest dijous irremissiblement a tot Ucraïna i, ja en el <strong>dia 22</strong> de la invasió russa, no s’han concretat avenços específics per a un alto el foc, almenys de manera immediata.

Així doncs, s’han reprès amb especial virulència alguns atacs a les localitats ja martiritzades per l’ofensiva russa en els dies passats que han afectat ciutats com <strong>Merefa</strong>, on, segons les autoritats ucraïneses, un bombardeig ha destrossat una escola i un centre cultural i ha segat la vida d’almenys 21 persones. Els <strong>bombardejos a Mariúpol tampoc cessen</strong>, les autoritats estimen que les ofensives russes han destrossat el 80% de les vivendes de la ciutat.

Conseqüències internacionals

Deixant de banda les aportacions i ajudes bèl·liques quantificables a Ucraïna, els missatges de suport i de condemna a la invasió estan traspassant les fronteres.

Un dels que més ha destacat ha sigut el de l’actor i polític nord-americà d’origen austríac Arnold Schwarzenegger, que s’ha pronunciat a les xarxes socials amb un <strong>missatge </strong>dirigit a la població russa amb la intenció de «dir la veritat sobre la guerra a Ucraïna» i amb una denúncia a la propaganda i a la desinformació del Kremlin.

‘Criminal de guerra’

El Govern ucraïnès de Volodímir Zelenski continua amb la seva campanya internacional contra el president de Rússia, Vladímir Putin. Vint-i-quatre hores després de fer balanç de la situació militar davant els seus homòlegs de l’OTAN, el ministre de defensa d’Ucraïna, Oleksii Reznikov, ha instat el Parlament Europeu que «reconegui Putin com un <strong>criminal de guerra»</strong> perquè el Kremlin és el «nou Hitler».

Aquesta qualificació de <strong>«criminal de guerra» contra Putin</strong> va ser utilitzada aquest dimecres pel president dels EUA, Joe Biden, que va anomenar així el seu homòleg rus al ser preguntat pels periodistes, després del bombardeig a un teatre de Mariúpol.

Com pal·liar les conseqüències bèl·liques

El vicepresident de la Comissió Europea, Josep Borrell, ha tornat a denunciar la situació a Ucraïna llançada per Vladímir Putin i ha demanat als ciutadans europeus un esforç més gran per afrontar les conseqüències del conflicte: «La desgràcia de la humanitat és a Ucraïna. L’exèrcit rus vol convertir-la en la Síria d’Europa».

Així mateix, organitzacions com la Creu Roja han alertat que, en tan sols un dia, prop de <strong>1.000 persones</strong> han sigut ateses en els punts d’arribada. I molts d’ells són dones i nens. Per tant, han llançat una iniciativa per poder acollir els refugiats a casa. Les persones que hi desitgin col·laborar a Catalunya s’hauran de posar en contacte al 116 111 o mitjançant un correu a dgaia.dso@gencat.cat.

També, amb motiu de controlar i valorar la gestió del conflicte, el president català, Pere Aragonès, ha decidit convocar tots els grups parlamentaris –excepte Vox– per discutir i actuar sobre la guerra a Ucraïna.

El boicot prossegueix

La guerra d’Ucraïna està causant elevats costos econòmics a Rússia i està generant un èxode empresarial sense precedents amb repercussió a escala mundial.

Una llarga llista de companyies de tots els sectors s’han sumat a aquesta sortida com a conseqüència de les dificultats logístiques d’aprovisionament i dels riscos reputacionals que pot patir qualsevol firma que segueixi al país després de la invasió d’Ucraïna.

Des d’Inditex, Mango i Tendam (Cortefiel), fins als gegants tecnològics dels EUA com Microsoft, Google i Apple, i la cadena sueca de mobles Ikea. Tots tanquen els seus establiments a Rússia com a mostra d’oposició a la guerra d’Ucraïna.