L’ambaixador de Rússia a Bòsnia i Hercegovina, Ígor Kalbukhov, ha advertit a Moscou que es reserva una resposta en cas que el país balcànic decideixi unir-se a l’OTAN, una cosa que Sarajevo va condemnar com una «clara amenaça». «Si [Bòsnia i Hercegovina] decideix ser membre d’alguna cosa, és una cosa interna. Una altra cosa és la nostra reacció. En l’exemple d’Ucraïna hem mostrat el que esperem. Si hi ha amenaces, reaccionarem», ha dit Kalbukhov en una entrevista a la televisió FTV.

Segons el representant rus, és Occident qui suposa una amenaça per a Bòsnia i menteix a l’acusar Moscou de voler immiscir-se en assumptes interns del país. «No tenim cap pla. Respondrem havent analitzat la situació estratègica i geopolítica», va dir l’ambaixador, que va recordar que el país està dividit sobre l’entrada a l’Aliança Atlàntica.

El president de torn de la direcció col·legiada de Bòsnia, el croat Zeljko Komsic, va condemnar «de la manera més enèrgica» les paraules del diplomàtic rus. «El missatge de l’ambaixador rus dient que hi hauria una reacció de Rússia, i mostra l’exemple d’Ucraïna, contra la qual Rússia sosté una agressió, és una amenaça sense ambigüitats i una cosa inadmissible per a Bòsnia i Hercegovina», va dir Komsic. Segons Komsic, les paraules del representant rus suposen «no només una amenaça a Bòsnia i Hercegovina, sinó també per a la pau i l’estabilitat dels Balcans occidentals».

Perillós i inacceptable

L’ambaixada dels EUA a Bòsnia també va criticar les paraules del diplomàtic rus com a «perilloses, irresponsables i inacceptables» i va remarcar que «cap tercer país té veu en els acords de seguretat entre l’OTAN i estats sobirans».

Bòsnia és un país dividit per línies ètniques i compta amb una presidència col·legiada en la qual hi ha tres representats: un croat, un musulmà i un serbi. El complicat disseny administratiu de Bòsnia, sortit dels acords de pau de Dayton per posar fi a la guerra (1992-1995), dificulta la presa de decisions a causa de la debilitat de les autoritats centrals.

La República Sèrbia de Bòsnia és una de les dues entitats constitutives de Bòsnia i Hercegovina junt amb la Federació Musulmanocroata, al seu torn dividida en deu cantons.

El bloqueig polític ha impedit emprendre les reformes necessàries per acostar-se a la Unió Europea, mentre que les autoritats serbobosnianes han afirmat que bloquejaran tot acostament a l’OTAN, una cosa que anhelen musulmans i croats.

Les tensions polítiques a Bòsnia han augmentat en els últims mesos, sobretot arran dels plans secessionistes del líder serbobosnià, molt pròxim a Rússia, Milorad Dodik, que va amenaçar de retirar-se d’institucions pluriètniques com les forces armades.

El 10 de febrer, el Parlament de l’ens autònom serbi de Bòsnia va recolzar la creació d’un sistema judicial propi, separat del central, en un pas anticonstitucional dins del pla separatista de Dodik.