«Avui comença a escriure’s un nou camí en la nostra història democràtica», ha dit el president electe xilè, Gabriel Boric, després depresentar al país l’equip de Govern que assumirà les seves funcions l’11 de març. Catorze dones i 10 homes, amb una edat mitjana de 49 anys. «No comencem des de zero, sabem que hi ha una història que ens eleva i ens inspira», ha assenyalat, per donar un senyal que l’esquerra s’allunya de qualsevol horitzó de ruptura.

A més dels partits que van sostenir des del principi Boric, entre els quals el comunista, se sumen a aquest projecte forces que van ser part de la Concertació Democràtica, en particular el Partit Socialista, que manejarà tres carteres. Més enllà del to moderat del missatge, Boric, que arribarà al palau de la Moneda amb 36 anys, ha remarcat que els seus col·laboradors tenen un mandat clar: «impulsar canvis i transformacions que facin possible que al nostre país la justícia i la dignitat siguin el pa de cada dia». El seu Govern ha de «consolidar la recuperació de la nostra economia sense reproduir les seves desigualtats estructurals» i «posar els fonaments de les grans reformes que ens hem proposat». Capital polític A ningú li ha cridat l’atenció el paper rellevant que tindrà Izkia Siches, l’expresidenta del Col·legi Mèdic. Ella va ser una de les artífexs de la victòria de Boric davant l’ultradretà José Antonio Kast. En virtut d’aquest capital polític acumulat, es convertirà en la primera dona en la història xilena a ser al capdavant del Ministeri de l’Interior. Per la seva banda, Giorgio Jackson s’exercirà com a titular de la Secretaria General de la Presidència (Segpres), mentre que la comunista Camila Vallejo serà la portaveu del Govern. Jackson i Vallejo van ser, juntament amb Boric, els líders de la protesta estudiantil durant la primera Administració de Sebastián Piñera (2011-14). Una dècada més tard, rebran del mateix Piñera les claus de la Moneda. Presidente Boric nombra a los 24 ministros de su gabinete: tendrá mayoría femenina, contará con la primera ministra del Interior de la historia y con varias figuras de la ex Concertaciónhttps://t.co/WcDjXNERzl pic.twitter.com/bIz97dgw9d — El Mostrador (@elmostrador) 21 de enero de 2022 Senyals clars D’aquesta manera, l’home que arribarà al palau de la Moneda als 36 anys ha col·locat el seu cercle més íntim en la primera línia d’un govern que comptarà amb 24 ministres i que ubicarà l’expresident del Banc Central, Mario Marcel, a Hisenda. Un clar gest cap als poderosos empresaris xilens. Boric ha definit el seu Govern de «portes obertes» i que sempre estarà «del costat de la gent». Ha advertit, no obstant, que «vindran moments difícils, d’àrdua feina, i seran aquells moments en què hem de treballar en equip». Al parlar-li al país, Boric ha recordat la dimensió dels desafiaments que esperen a la coalició governant, entre els quals l’ambiental. «La gent ens reclama un futur millor, la naturalesa per la seva part ens exigeix actuar avui perquè aquest futur sigui possible». L’esquerra, amb nous aliats més inclinats cap al centre, arriba al poder com a conseqüència de l’esclat social de novembre del 2019. Fruit d’aquesta protesta és també l’Assemblea Constituent, que ha de deixar enrere la Carta Magna redactada durant l’última dictadura, el 1980, i que està liderada per dirigents que, de fet, s’ubiquen a l’esquerra de Boric. El mandatari ha demanat «cuidar el nostre procés constituent, atorgant totes les facilitats possible a la feina que està fent». Alhora, ha garantit a la seva presidenta, María Elisa Quinteros, la voluntat de protegir l’autonomia de la convenció. El text final haurà de ser aprovat a través d’una consulta popular. Un eventual rebuig significaria un dur cop polític per al Govern entrant.