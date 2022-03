«La desgràcia de la humanitat és a Ucraïna. L’exèrcit rus vol convertir-la en la Síria d’Europa». El vicepresident de la Comissió Europea, Josep Borrell, ha tornat a denunciar la invasió militar llançada per Vladímir Putin i ha demanat als ciutadans europeus un esforç més gran per afrontar les conseqüències del conflicte.

Ho ha fet en un vídeo gravat des de Sarajevo, on es troba, i emès en un acte que el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), la seva formació, ha realitzat aquesta tarda al Casal Socialista Joan Reventós per analitzar la crisi geopolítica i humanitària que es viu a l’est del continent.

Borrell ha reconegut que la Unió Europea (UE) es va equivocar al no creure’s «les advertències dels Estats Units que la guerra era imminent». «Pensàvem que el desplegament de tropes seria un instrument de pressió i no l’inici d’una guerra tan brutal», ha assenyalat. També ha lamentat que, després de la invasió russa de Crimea el 2014, «només hem fet que incrementar la nostra dependència del gas i del petroli rus. Hem de fer marxa enrere».

El diplomàtic ha celebrat que el club comunitari hagi «trencat tabús» amb l’ús de fons europeus per armar Ucraïna, que «també ens està defensant a nosaltres». Tot i així, ha remarcat que «no estem en guerra amb Rússia» i ha rebutjat crear una zona d’exclusió aèria. «No volem provocar, ni donar cap excusa a Putin perquè comenci la tercera guerra mundial», ha rematat.

«Abaixar la calefacció»

Així mateix, l’alt representant de la Unió per a Afers Exteriors i Política de Seguretat ha fet una «crida perquè Europa desperti d’un cert somni còmode en què ens hem instal·lat des del final de la Guerra Freda». El 9 de març pasat ja va demanar als europeus <strong>«abaixar la calefacció»</strong> per reduir el consum de gas rus, unes paraules que van aixecar polèmica. «Em fa gràcia que la gent s’ho hagi pres com una broma [...] Reduir la dependència s’ha de fer des dels governs, però també es pot fer al nivell de cadascun de nosaltres en el conjunt d’Europa. Els que passen fred de veritat són els refugiats».

En aquest sentit, Borrell ha demanat als ciutadans «més compromís i esforç» amb les dures conseqüències econòmiques que ja està arrossegant el conflicte. «Pujaran els preus de l’energia, dels aliments, el creixement econòmic es veurà afectat», ha apuntat.