El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski informa cada dia de les novetats de la invasió de Rússia des del despatx de Kíiv. Fins i tot s’ha gravat, mòbil en mà, mostrant que és a la capital del país liderant la contesa contra el Kremlin davant els rumors que havia abandonat el país. Zelenski explica amb detalls els atacs i bombardejos de l’exèrcit rus, que vol causar la incertesa de la mort en cada instant. Ho fa amb coneixement de causa: sobre el terreny té la seva mà dreta i vice primera ministra, Irina Veresxuk, considerada ja un símbol de la resistència d’Ucraïna.

Des que va començar la guerra, la política, de 43 anys, és l’encarregada de negociar els corredors humanitaris amb Rússia. A més, les seves aparicions en els mitjans de comunicació tenen la finalitat d’explicar in situ com transcorren les vies d’escapament de la població civil. En aquesta línia, en els últims dies ha estat a Mariúpol, una de les ciutats més devastades i on les tropes russes han incomplert reiteradament el pacte humanitari entre els dos països.

Zelenski va anomenar viceministra a Veresxuk el novembre passat. A més, també li va donar la cartera del Ministeri de Reintegració de Territoris Temporalment Ocupats, que inclouen les conflictives autoproclamades republiques russes de Donestk i Lugansk, en el Donbass.

Desconeix com està el seu fill

A més de carregar a les espatlles la responsabilitat de l’evacuació de civils, la política conviu amb una complicada situació familiar: té el marit al front i viu aïllada i allunyada del seu fill de 17 anys. No en sap res des de fa tres dies. Així ho va explicar ella mateixa en una entrevista que va concedir ahir al diari italià ‘La Repubblica’. Ara, diu, és «la mare de tots els nens d’Ucraïna».

Del parlament a viure en un búnquer

Abans de dedicar-se a la política, es va formar en una escola militar i va estudiar la carrera de Dret. Des d’agost del 2019 i fins que va ser nomenada vice primera ministra, Veresxuk va ser diputada al parlament ucraïnès. Dels vestits i els despatxos de la Rada Suprema, en tres mesos ha passat a viure amb un casc i una armilla antibales en ciutats bombardejades.

Viu en un búnquer, dorm dues hores cada nit i treballa la resta del temps. Confessa, a més, que ja no diferencia quan és de dia i quan de nit. Però no li importa «Quan al final de cada dia llegeixo els informes oficials amb 30.000 o 60.000 evacuacions, creguin-me, soc una dona feliç. Visc per a això, per salvar la meva gent», va afirmar en l’entrevista concedida.

Les contínues aparicions a perillosos escenaris bèl·lics que recorden als de la Segona Guerra Mundial l’han convertit en el rostre més conegut d’Ucraïna després del de Zelenski.