L’agència de qualificació creditícia Fitch ha advertit que si Rússia <strong>fa en rubles</strong> el pagament dels cupons del seu deute emès en dòlars, el venciment dels quals està previst per aquest dimecres, «constituirà un incompliment sobirà» una vegada transcorregut el període de gràcia de 30 dies.

«D’acord amb els criteris de qualificació sobirana de Fitch Ratings, el pagament en moneda local dels cupons d’eurobons en dòlars dels EUA de Rússia amb venciment el 16 de març, si passés, constituiria un incompliment sobirà, al venciment del període de gràcia de 30 dies», ha indicat.

El gegant euroasiàtic afronta aquest dimecres el primer venciment de cupons de deute emès en divises des de la promulgació el 5 de març del decret presidencial que autoritza un tractament diferencial dels pagaments de deute extern creditors en països hostils a Rússia, incloent-hi el pagament en rubles del deute.

Interessos del deute

Aquest dimecres, Moscou haurà de fer front al pagament de 117 milions de dòlars (105 milions d’euros) corresponents a interessos del seu deute i, en cas de no fer el pagament, comptarà amb un període de gràcia de 30 dies abans de ser declarat el <strong>‘default’</strong>, el primer esdeveniment d’aquesta classe per al país des que el 1998 no va pagar el seu deute denominat en rubles i la primera vegada des de 1918 que no pagaria el seu deute en divises.

En aquest sentit, Fitch Ratings ha apuntat que si els pagaments del cupó no es fan en dòlars, segons els termes originals, les notes d’emissió de Rússia afectades es redueixen a la categoria ‘D’ al final del període de gràcia.

La setmana passada, Fitch Ratings havia rebaixat la nota de solvència com a emissor a llarg termini del deute sobirà de Rússia fins a ‘C’ des de ‘B’ com a reflex del risc d’impagament «imminent», després que el Govern rus aprovés el 5 de març un decret que potencialment podria obligar a redenominar els pagaments de deute sobirà en moneda estrangera a moneda local per a creditors en països específics.