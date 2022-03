Les autoritats ucraïneses han denunciat aquest dimarts la mort de set civils a Txerníhiv i Donetsk i un bombardeig a la regió de Dnipropetrovsk per part de les tropes russes el vintè dia de la invasió.

La Fiscalia General de Txerníhiv ha iniciat una investigació prèvia al judici sobre el tiroteig de tres joves per part de l’Exèrcit rus en aquesta regió. «Sota la direcció processal de la Fiscalia Regional de Txerníhiv, es va iniciar una investigació prèvia al judici per violacions de les lleis i costums de la guerra, combinats amb assassinat premeditat», segons ha informat la Fiscalia General a Telegram.

D’altra banda, almenys quatre persones han mort i tres han resultat ferides aquest dimarts a la regió de Donetsk. «Els russos han matat quatre residents més de la regió: dos a Vuhledar i dos a Verkhnotoretski. A més, avui hem aconseguit aclarir la informació sobre dos morts més a Iatskivka com a conseqüència de l’atac aeri del 10 de març i sobre dos morts a Mariúpol. Dues persones van resultar ferides aquest dimarts a Avdíivka i una a Oleksandropol», ha informat a Facebook el cap de l’Administració militar regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko. Així, Kirilenko ha afirmat que encara no es pot determinar el nombre total de víctimes a Mariúpol i Volnovakha.

Segons xifres oficials, un total de 83 persones han mort i 365 civils han resultat ferits a la regió de Donetsk des de l’inici de la invasió russa. Les dades es donen sense tenir en compte tots els morts i ferits a Mariúpol i Volnovakha, segons ha indicat l’agència ucraïnesa Ukrinform.

D’altra banda, les tropes russes han bombardejat aquest dimarts la regió de Dnipropetrovsk entre Níkopol i Oleksivka. «Acaba de tenir lloc un bombardeig enemic entre Níkopol i Oleksivka. Els bombers hi estan treballant ara. No s’ha fet cap bombardeig a Níkopol», ha anunciat a Facebook l’alcalde de Níkopol Oleksandr Saiuk.

Vuit helicòpters abatuts

Les Forces Armades d’Ucraïna asseguren que han abatut vuit helicòpters, tres drons i un míssil de creuer de Rússia. «Com a resultat del treball de les unitats de les Forces de Defensa d’Ucraïna a la zona de Txornobaikha, l’enemic ha perdut set helicòpters de combat», segons han informat les Forces Armades a través d’un comunicat de Facebook. A més, la Força Aèria de les Forces Armades d’Ucraïna ha assegurat que enemic, tres vehicles aeris no tripulats tàctics operatius i dos míssils de creuer» han abatut un helicòpter, tal com ha recollit l’agència de notícies Unian.

Així, les Forces Armades ucraïneses han destacat que «l’enemic no ha complert les tasques de derrotar els grups de les Forces Armades d’Ucraïna, arribar a les fronteres administratives de les províncies de Donetsk i Lugansk». Aquest dimarts, «l’enemic no ha realitzat operacions ofensives actives en la direcció de Polesia», ha afegit el comunicat.

Les Forces Armades d’Ucraïna han reiterat que Rússia «viola el Dret Humanitari, portant a terme un minat de la zona i creant condicions de vida perilloses per a la població civil d’Ucraïna». Han fet èmfasi en el fet que «com a resultat de les accions efectives de les Forces Armades d’Ucraïna, l’enemic pateix pèrdues significatives en mà d’obra i equip i té problemes amb el subministrament de municions a les tropes».

Segons l’Exèrcit ucraïnès, les tropes russes bloquegen l’accés a la ciutat de Sumi des del sud i la ciutat d’Izíum, però «no té èxit» en la seva ofensiva. «La pitjor situació es manté a la zona de Mariúpol, on l’enemic intenta bloquejar la ciutat als afores», ha assegurat el comunicat de les Forces Armades. Fins ara, «l’enemic ha perdut fins al 40% de les unitats que participaven en les anomenades Operacions a Ucraïna», ha sentenciat el comunicat, afegint que «l’enemic està esgotat i desmoralitzat».

Alarmes antiaèries a diverses ciutats

Les sirenes antiaèries han tornat a sonar a diverses ciutats d’Ucraïna dimarts a la nit a dimecres per indicar a la població que s’ha de refugiar davant possibles bombardejos. La població ha hagut de recloure’s als refugis a les regions de Txerkassi , Dnipró, Lviv, Kíiv, Ivano-Frankivsk, Odessa, Vínnitsia, Kirovohrad i Khmelnitski, així com en les ciutats de <strong>Kíiv</strong>, Izíum, Krementxuk, Bila Tserkva, Níkopol, Mikolaiv, Izmaïl, Poltava i l’àrea de Krive Ozero, tal com ha informat ‘Kíiv Independent’.

Segons ha afirmat la cadena nord-americana CNN, el seu equip al terreny ha sentit fortes explosions als suburbis de la capital d’Ucraïna, Kíiv. Durant la vintena nit de guerra, l’ofensiva russa continua i milers de civils s’han hagut de protegir dels bombardejos als búnquers a diverses zones d’Ucraïna.