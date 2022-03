La postura d'Ucraïna i Rússia respecte a les negociacions entre tots dos països enmig de la guerra semblen més optimistes que fa dies. De fet, el ministre d'Exteriors rus, Seguei Lavrov, ha sostingut que "és a prop" d'obtenir-se un acord sobre les garanties de seguretat i la neutralitat d'Ucraïna s'està discutint seriosament. Per part seva, el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha apuntat que les posicions en les negociacions amb Rússia per a un alto-el-foc són ara més realistes, però que encara es necessita temps perquè les decisions "siguin d'interès per a Ucraïna".