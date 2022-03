L’exèrcit <strong>nord-coreà</strong> va llançar aquest dimecres un «projectil no identificat» que «es creu que ha fallat immediatament després de l’enlairament», va informar l’Estat Major Conjunt (JCS) sud-coreà. Poc després que el Japó alertés de l’assaig del que creu que és un míssil balístic, el JCS va explicar en un breu comunicat que el llançament va tenir lloc entorn de les 9.30 hora local (00.30 GMT) a l’àrea de Sunan, on hi ha l’aeroport de Pyongyang i des d’on el règim va fer dos llançaments, el 27 de febrer i 5 de març.

Washington, Seül i Tòquio asseguren que aquests dos tests anteriors a Sunan van tenir per objectiu provar una nova tecnologia de <strong>míssils</strong> balístics intercontinentals (ICBM) pertanyent a un míssil denominat Hwasong-17. Aquesta acusació té per objecte desmentir el que ha dit el règim nord-coreà, que ha afirmat que les proves del 27 de febrer i el 5 d’abril van ser assajos per posar en òrbita un nou satèl·lit de reconeixement. Al seu torn, el Pentàgon va assegurar que Pyongyang planeja aviat un assaig complet del Hwasong-17 «disfressant-lo de llançament espacial», com es considera que va fer amb els llançaments de diversos satèl·lits al llarg de les últimes dues dècades, cap dels quals ha sigut operatiu. Aquesta denúncia va coincidir amb l’anunci de la visita del líder nord-coreà, Kim Jong-un, a la base de llançaments espacials de Sohae (al nord-oest del país) i dels plans per millorar les instal·lacions per llançar satèl·lits de reconeixement a bord de «coets portadors més grans». Amb el d’avui, ja en són 10 els assajos amb projectils realitzats per Pyongyang des que va començar l’any, una xifra rècord.