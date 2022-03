Onze dies després d’aixecar-se a Àustria gairebé totes les restriccions contra la pandèmia del coronavirus, les infeccions s’han disparat fins a batre un nou rècord de 58.583 contagis en les últimes 24 hores, segons han informat aquest dimecres les autoritats sanitàries.

Segons les dades dels ministeris d’Interior i Sanitat, la incidència a set dies ha pujat fins a 3.465,6 nous casos per cada 100.000 habitants.

També va en augment el nombre d’hospitalitzacions, i tot i que continua estant molt per sota dels registrats en altres onades de la pandèmia, la situació del sistema sanitari és cada vegada més tensa davant la falta de personal que està de baixa mèdica.

Actualment hi ha 3.033 pacients de covid hospitalitzats (46 més que ahir), dels quals 221 són atesos a cures intensives (2 més que ahir i 39 més que fa una setmana).

Àustria està al capdavant dels països europeus amb la proporció d’hospitalitzacions més elevada per covid en relació amb la població, segons el portal d’estadístiques Our World in Data.

Amb 318 hospitalitzats per cada milió d’habitants, el país alpí va superar el 14 de març França (310) i Dinamarca (252), i molt més Espanya (89).

Més mortalitat

La corba de la mortalitat causada pel coronavirus també és ascendent, amb 28 morts en les últimes 24 hores i 176 en els set dies passats.

Des del seu primer brot fa més de dos anys, la pandèmia ha segat en aquest país 15.289 vides.

Àustria va anul·lar el 5 de març gairebé totes les mesures i restriccions contra la pandèmia, obrint tots els locals d’oci nocturn i eliminant gairebé per complet l’ús de mascaretes.

A més, a partir de l’1 d’abril restringirà els tests PCR i d’antígens, que fins ara eren gratis i sense límit per a tots els habitants del país.

D’altra banda, el Govern conservador-ecologista, va anunciar fa uns dies la suspensió per almenys tres mesos de la llei que imposava la vacunació obligatòria contra la covid per als majors de 18 anys.

L’Executiu va argumentar que no hi havia «cap raó per posar en marxa» aquesta norma, amb la qual cosa ha quedat anul·lada fins a nou avís l’aplicació de multes per a les persones no vacunades.

El 70%, amb pauta completa

Actualment, el 70% de la població austríaca té la pauta completa d’una vacuna contra el SARS-CoV-2.

L’Associació Austríaca de Salut i Infermeria ha denunciat avui que la relaxació de les restriccions impacta directament en la qualitat de l’atenció mèdica, ja que fins a un 25% de la plantilla està de baixa perquè està contagiada.