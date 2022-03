El president de l’Equador, Guillermo Lasso, <strong>va vetar de forma parcial</strong> la llei aprovada a l’Assemblea Nacional (Parlament) que regula l’avortament per violació, i va encendre les alertes en els grups feministes que estudien respostes legals i possibles mobilitzacions als carrers. Lasso, en una carta publicada a les xarxes socials, va anunciar la seva decisió d’incloure 61 «textos alternatius» a la normativa discutida en el Legislatiu, al considerar que aquesta, suposadament, no concorda amb la sentència del Tribunal Constitucional que va despenalitzar l’avortament en casos de violació el 2021. El governant, de tendència conservadora, va ratificar la seva intenció de respectar les funcions de l’Estat i sotmetre’s als postulats expressats pel Tribunal Constitucional. En el seu text, Lasso va recordar que el Tribunal Constitucional va obligar el Parlament a «formular un projecte de llei que reguli els terminis per a l’avortament per violació», i va considerar que «hi ha disposicions clares en la sentència que no han sigut acatades» pels legisladors o que «no són coherents» amb el marc legal vigent.

Dotze setmanes per a totes

El mandatari va suggerir que s’unifiqui el termini de dotze setmanes en casos d’avortament per violació i no va acceptar l’excepció de 18 setmanes que es fixava per a nenes, adolescents, indígenes i dones de l’àrea rural. Així mateix, Lasso va dir que ha proposat «requisits» per a l’accés a l’avortament per violació, entre els quals presentar una denúncia, una declaració jurada o un examen mèdic que acrediti l’agressió sexual.

També va suggerir respectar les possibles objeccions de consciència que pugui presentar el personal mèdic per atendre aquest tipus de casos. «Crec fermament que les nostres lleis no han de ser factor de divisió, sinó de trobada. Les lleis són per a benefici de tots els equatorians en la seva vastíssima diversitat i pluralitat», va esmentar Lasso, que també va aclarir que ell és el president d’un «Estat laic». «Com a home catòlic continuaré vivint d’acord a les meves creences, però com a president de la República de l’Equador faré tot el que estigui en el meu poder per respectar els principis d’un sistema plenament republicà i democràtic», va remarcar Lasso.

En mans de l’Assemblea

Després de remetre les seves observacions a l’Assemblea Nacional, aquesta tindrà un mes de termini per ratificar la seva resolució original, per al qual necessitarà una majoria de dos terços (92 vots), o per acceptar les propostes de l’Executiu, fet que pot aprovar amb majoria simple (la meitat més un dels vots). Adopti o no la proposta del president Lasso, el Legislatiu no podrà excedir en el seu tràmit el termini estipulat, ja que altrament el text presidencial s’aprovarà per força de llei.

Enmig del debat oficial, les organitzacions feministes també estudien els abastos de l’anunci presidencial i les seves implicacions.

Col·lectius feministes en alerta

Verónica Verá, integrant del col·lectiu feminista Surkuna, va assegurar a EFE que els col·lectius feministes han emprès una anàlisi profunda del pronunciament del president Lasso, però va dir que li va cridar l’atenció que hagi anunciat 61 textos alternatius a un text de 63 articles. Això suposa que «ha incidit en la majoria» de la proposta legislativa i, sobretot, en temes importants com els terminis, l’objecció de consciència i els «requisits» per a l’accés a aquest dret, va opinar Verá.

Segons ella, els canvis que s’han anat donant a l’ordre del Tribunal Constitucional, que garanteix l’accés de dones a l’avortament per violació, «obstaculitzaran més» aquest dret. Les propostes de l’Executiu podrien crear «barreres infranquejables per a les supervivents de violacions» i no se sotmeten a la decisió del Tribunal Constitucional que exigia que la normativa aferri «els més alts estàndards internacionals de drets humans», va afegir l’activista. Va recordar que els grups feministes es pronunciaran en els pròxims dies sobre la decisió del president Lasso, tot i que va dir que hi ha una percepció en el seu col·lectiu que «aquest veto no pot significar res de bo per a les sobrevivents de violacions». Les estratègies del feminisme no només podria incloure la mobilització, com ja s’ha demostrat en diverses oportunitats, sinó també accions jurídiques que també s’estudien, va afegir Verá.