La infermera Oksana Martinenko i les seves companyes estan cuidant 21 nadons en una clínica improvisada muntada al soterrani d’un edifici als afores de Kíiv. Tots els petits són nascuts per gestació subrogada els pares biològics dels quals no han pogut anar a recollir-los a causa de la guerra.

Ella té la seva pròpia família de la qual preocupar-se. Els seus fills són a la regió de Sumi, una ciutat a 320 quilòmetres a l’est de la capital i que ha patit forts bombardejos de les forces russes. Però és molt perillós per a Martinenko intentar arribar fins a ells, per la qual cosa estan vivint amb la seva àvia.

«No hem pogut anar a casa des del 24 de febrer (quan va començar la invasió russa)», explica a l’agència Reuters mentre canvia els bolquers a un dels nadons. «Jo soc de la regió de Sumi, però no puc arribar fins allà. Tinc nens a casa... Ells (els russos) van començar a bombardejar el nostre poble ahir. Esperem rebre notícies cada dia sobre el que està passant allà... Però no podem abandonar aquests nadons».

Martinenko truca a la seva família quan pot per veure si estan fora de perill i si poden dormir a les nits. Molts ucraïnesos a tot el país es passen els dies corrent de casa seva als refugis antiaeris mentre les tropes russes ataquen pobles i ciutats.

«No és culpa» dels nadons

«No tenen la culpa del que ha passat», diu sobre els nadons al seu càrrec. «No és culpa seva que els pares no puguin venir a emportar-se’ls. Per tant, som aquí, lidiant amb això i ajudant amb el que podem».

A la clínica, una infermera empeny un cotxet amb una mà i sosté un nadó al seu altre braç. Ella i les seves companyes consolen els petits. Els nens estan ajaguts en una línia de petits llits de plàstic i els biberons esperen a ser esterilitzats.

El personal assegura que dues parelles, una d’Alemanya i l’altra de l’Argentina, havien arribat a Kíiv per reunir-se amb els seus nadons, però no està clar quan podran treure’ls del país.

Epicentre de maternitat subrogada

Ucraïna és un dels epicentres de maternitat subrogada del món i abans de la guerra naixien milers de nens, segons algunes estimacions. Molts de pares estrangers.

L’increment de la gestació per substitució preocupa els grups de drets humans i algunes mares subrogades pel cost físic i psicològic del procés i el risc d’explotació de les dones i els seus fills als països més pobres.

Una altra infermera, Antonina Iefimovitx, explica que el personal es troba atrapat a la ciutat i treballa moltes hores per cuidar els petits. «No tenim temps per descansar ara... Intentem fer petites migdiades, fem torns. És dur, dur», diu Iefimovitx, exhausta.

Amb els bombardejos intensificant-se, les explosions cada vegada són més fortes. «És realment aterridor».