Nova Zelanda, que va aplicar gairebé dos anys un estricte tancament per contenir la pandèmia de la covid-19, va anunciar aquest dimecres l’avanç de la reobertura de les seves fronteres a turistes de països sense necessitat de visat. A partir del 2 de maig, el país permetrà l’entrada sense quarantena a turistes procedents de nacions amb convenis lliure de visat, com el Regne Unit, els Estats Units, el Japó, Alemanya, Corea del Sud i Singapur, sempre que els viatgers tinguin la pauta completa de la vacuna contra la covid-19.

Aquest avanç, que al calendari original estimava la reobertura per a aquest grup a partir del juliol, es dona després que el govern local considerés la seguretat de la mesura, ha indicat avui la primera ministra, Jacinda Ardern. La mandatària també va anunciar l’avanç de la data d’entrada per a tots els turistes australians, que representaven el 40% de les arribades abans de la pandèmia, al 13 d’abril –des del juliol– sempre que estiguin totalment immunitzats i se sotmetin a proves per detectar el virus abans i després de la seva arribada.

Nova Zelanda va blindar les seves fronteres des del març del 2020 i fins i tot va retardar la tornada dels seus propis nacionals a l’imposar una quota d’entrada diària amb l’objectiu d’evitar que el virus entrés i es propagués pel país. «Tancar la nostra frontera va ser una de les primeres mesures que vam prendre per aturar la covid-19 fa dos anys. Va fer la feina que necessitàvem. Però ara que estem altament vacunats [...] ja és segur obrir», va dir Ardern en un comunicat.

A principis de febrer, les autoritats van anunciar un pla de reobertura en cinc etapes que va començar el 28 de febrer a l’aixecar el límit diari per a la tornada de neozelandesos i residents al país i que acaba a l’octubre, data que encara no han modificat, per a tots els turistes de països que necessitin visat. La reobertura coincideix amb el pitjor registre de casos diaris des de l’inici de la pandèmia, però que no s’ha traduït en una gran augment de la taxa de mortalitat.

Nova Zelanda, que al gener registrava menys d’un centenar de casos de covid-19 i ha vacunat al 96% de la població diana amb dues dosis, va reportar aquest dimecres 21.633 noves infeccions i acumula 399.342 casos, inclosos 102 morts, des de l’inici de la pandèmia. Malgrat l’alta taxa de vacunació, al febrer i fins a principis de març, quan van ser desallotjats per la Policia, van acampar davant el Parlament en senyal de protestes milers de manifestants que s’oposen a la inoculació obligatòria en alguns sectors laborals i altres mesures contra la pandèmia.