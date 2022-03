El primer ministre de Polònia, Mateuz Morawiecki, el de la República Txeca, Petr Fiala, i el d’Eslovènia, Janez Jansa, han reclamat a la Unió Europea (UE) augmentar les «mesures restrictives» contra Rússia per l’ofensiva contra Ucraïna, després d’iniciar la invasió el 24 de febrer. Els líders d’aquests països de l’est d’Europa han tornat aquest dimecres del seu <strong>viatge a Kíiv</strong>, on van estar dimarts per mostrar el seu suport al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, mentre les bombes queien sobre la capital.

Relacionades Rusia asegura que está cerca de un acuerdo de seguridad con Ucrania